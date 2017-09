ČUDAN AGENT, ČUDAN HOTEL I 5000 DOLARA: Užasna priča o propalom transferu bivšeg Hajdukovog nogometaša

Debelo u sjeni bombastičnih transfera u kojima svako malo padaju svjetski rekordi po visini njihova iznosa odvija se i druga strane te priče o kojoj se manje zna i koja je daleko manje privlačna od onih pod svjetlima reflektora. Tu drugu stranu priče nedavno je osjetio i bivši igrač Hajduka.

U njenom je središtu 21-godišnji Hrvat kolumbijskog porijekla Nicholas Llanos, navodi nogometni portal Goal, koji je do prošlog mjeseca bio član splitskog Hajduka za čiju je drugu momčad nastupao nadajući se da će jednog dana biti i dio prve postave kluba.

“Još proljetos kolumbijski velikan, trofejna America de Cali, pokazala je zanimanje da dovede Nicholasa. Zvao nas je predsjednik kluba Tulio Gomez, koji je i vlasnik 52 posto dionica kluba. A baš za taj klub Nicholas od malena navija i više je puta rekao da u Kolumbiji može igrati samo za njih”, citira izvor riječi igračeva oca Mauricija, dodajući da je u cijeloj priči postojao problem ugovora s Hajdukom.

“Čim je u travnju interes stigao i Nicholas je pristao, pitao sam Hajduk, Marija Branca, planiraju li mu ponuditi novi ugovor s obzirom da je ovaj isticao idućeg ljeta. Odgovorio mi je da još ne razmišljaju o tome, pa sam zamolio da se dogovore s Americom de Cali. I dogovorili su se, poslali u Kolumbiju pristanak na transfer, potpisala su oba kluba i krenuli smo u Kolumbiju.”



Nitko nije tražio papire

I tu kreću pravi problemi.

“Ono što nismo znali je da su se predsjednik Gomez i trener Hernan Torres dogovorili da trener preuzima sve ovlasti sportske politike… i da on nije imao pojma da Nicholas dolazi!? Štoviše, Torres je bio ljutit jer nije on kontaktirao s igračem i nakon što je Nicholas prošao liječnički pregled i potpisao ugovor na tri godine, rekao da ne računa na njega, da mu Nico ne treba! Pitali smo, dakako, predsjednika što sad, a on nam je odgovorio ‘Što da vam kažem, on je zadužen za sportsku politiku, možda sam pogriješio što ga nisam pitao…’ Nicholas je cijelo vrijeme trenirao s prvom momčadi Americe, igrao prijateljske utakmice, zabio gol…”

Ispostavit će se potom da novi Llanosov klub uopće nije verificirao ugovor.

Izdvojen iz momčadi

“Ja sam slao upite u Hajduk da vidim u čemu je problem i nakon dana i dana čekanja i upita i poziva, iz Hajduka su nam odgovorili da njih nitko nije ni tražio nikakve papire za Nicholasa”, ogorčen je igračev otac.

Sam nogometaš pak kaže:

“Od početka smo vidjeli da nešto ne valja jer od prvog dana branili su mi da treniram s momčadi, zabranili su mi pristup, objašnjavajući da im je važan dio natjecanja. A kad sam počeo trenirati, brzo su me odvojili od ostatka pa sam morao sam trčati. A prilikom potpisao ugovora, rekli su nam da fotografiju i snimku s potpisa ne pokazujemo nikome!?”

Budući da niti splitski klub više nije na njega računao, spasonosnom se činila ideja Americe o potpisu za Esport club de Vitoria. Samo, ondje je prijelazni rok davno završio.

Slutio prijevaru

“Slutio sam prijevaru, a još su ktome rekli neka Nicholas potpiše raskid ugovora s nama i ode u Brazil, pa ukoliko se nešto izjalovi, neka se vrati k nama! I da potpis ugovora s Vitorijom može poslati faksom ili mailom. Nicho je htio ići, kupili su nam avionske karte do Sao Paula, pa smo otišli. Ondje nas je dočekao neki čudan agent, odveo nas je u čudan hotel… Da bi 10. kolovoza na stranicama Americe de Cali osvanula vijest kako Nicholas Llanos više nije igrač toga kluba nego brazilske Vitorije i da mu žele svi sreću. A koji sat kasnije ljudi iz Vitorije rekli su: ‘Mi nemamo pojma tko je Llanos, s nama nitko nije kontaktirao.’ Bila je to nova prijevara…”, jasan je igračev otac.

“Na prevaru nas je Tulio poslao u Brazil, rekao mi je da moram odnijeti tom agentu 5000 dolara, te da će nas on odvesti u Vitoriju. Mi smo mu predali novac i potom se više nikad nije javio, odgovorio na pozive ni pojavio! Deset smo dana čekali u hotelu i na kraju smo morali sami podmiriti hotel, avionske karte. A klub nismo ni vidjeli jer trebali smo ići u Vitoriju koja je iz Bahije, a doputovali smo do Sao Paula, koji je udaljen 2000 km!? Kasnije smo vidjeli da su i prijelazni rokovi za strance već bili prošli. Na kraju je sve, od potpisa ugovora 17. svibnja, bila velika prijevara”, razočaran je i igrač, danas ipak sretniji kao pojačanje RNK Split.