CRISTIANOV BRAT BIO JE BOLJI NOGOMETAŠ OD NJEGA: Zamislite dvojicu takvih! Ipak, Hugo je ogrezao u svijetu droge i alkohola

Hugo je više od lopte volio čašicu

Po mnogima je najbolji nogometaš današnjice Cristiano Ronaldo, za sebe će portugalski napadač to isto potvrditi i dodatno proširiti vremensko razdoblje pa reći da boljeg nikad nije bilo, no čini se da je postojala konkurencija. Ako Lionel Messi, Diego Maradona, Pele… to već nisu. Konkurenciju je portugalski as imao u vlastitoj obitelji, no brat Hugo izabrao je drugačiji put.

Krenuo putem samouništenja

“Nikada nisam vidio igrača koji je bolji od mene. Oduvijek sam tako mislio. Niti jedan nogometaš ne može napraviti stvari koje ja mogu. Ne postoji nitko kompletniji od mene. Igram objema nogama, brz sam, snažan, dobar u igri glavom, postižem pogotke, asistiram. Postoje neki kojima je bolji Neymar. Ili Messi. Kažem vam, ne postoji nitko kompletniji od mene”, nahvalio se Ronaldo nakon što je primio petu Zlatnu loptu (toliko ih ima i Messi).





Čini se da je put sličan Cristianovom mogao imati i njegov brat Hugo da nije krenuo putem njihova oca Dinisa kojem su jetra otkazala kad je Cristiano bio 20-godišnjak. Otac nije mogao sakriti ljubav prema alkoholu, a Hugo također. Svemu je dodao i drogu.

Hugova tehnika bila je bolja

Podsjeća na to nogometni portal Goal koji donosi i izjavu Carlosa Pereire, predsjednika Maritima:

“Svi su govorili da je Hugo bolji od Cristiana. Hugo je imao puno bolju tehniku i instinkt koji se razvije na ulici, Cristiano je počeo igrati u klubu sa strukturom, trenerima i to je već velika razlika. Hugo je prečesto pio alkohol da bi postao uspješan nogometaš.”

Prema istom izvoru Hugo je trijezan već tri godine. Ispunjenje je to njegovog dijela pogodbe na Cristianovo osvajanje Lige prvaka s Real Madridom…