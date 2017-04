ČOVJEK KOJI JE PRIJAVIO SOUDANIJA OTKRIO VELIKU ISTINU O RAZLOZIMA SVOJEG POTEZA: ‘Isprovocirao sam sustav’

Goran Kvalić, nogometaš istarskog NK Plomin, prijavio je Soudanija zbog udaranja igrača Lokomotive Capana proteklog petka u susretu Lokosa i Dinama.

Saša Pavličić Bekić, disciplinski sudac HNL, reagirao je promptno i kaznio El Arabija Hilala Soudanija zabranom igranja jedne utakmice te novčanim iznosom od tri tisuće kuna. Kvalić je tako postao junakom svih onih koji misle kako je Dinamo privilegiran od strane sudaca. Kvalić je dao intervju za Sportske novosti u kojem se osvrnuo na svoj potez. Kazao je kako ne bi ulazio u to je li kazna primjerena.

Iza njegova poteza ne stoji NK Plomin

“Mislim da je sramotno za naš nogomet da cijeli slučaj nije riješen automatizmom kroz sustav sudačke organizacije. Odnosno da nakon što je sudac Tihomir Pejin pogriješio i samo usmeno upozorio Soudanija, umjesto da mu pokaže crveni karton, nije reagirao kontrolor”, kazao je Kvalić i naglasio kako iza njegova poteza ne stoji NK Plomin, ali ni neka posebno izražena želja za pravdom.

“Nisam imao nikakvih očekivanja. Prijavu sam poslao iz čiste znatiželje, gotovo iz zafrkancije, a ideja je pala u razgovoru s prijateljima. Negdje sam pročitao da prijavu može podnijeti bilo koji član HNS-a i nakon što sam to provjerio, poslao sam je na službene e-mail adrese HNS-a i Prve lige. Zanimalo me hoće li se nešto dogoditi”.

‘Soudani je već u nekoliko navrata pokazao da ima problema s fair-playem’

Kvalić je bio uvjeren da će njegova prijava završiti u košu, no, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Alžirski reprezentativac i Dinamov prvotimac propustit će subotnji derbi s Hajdukom, a igrač istarskog županijskog trećeligaša Plomina i veliki navijač Rijeke preko noći je postao zvijezda.

“Doista nisam očekivao da će moja prijava uroditi nečim konkretnim, ali još više me iznenadilo da je to bila jedina koja je stigla. Ponavljam, tužno je da se takve stvari moraju inicirati na ovakav način, kroz zafrkanciju jednog pojedinca. U nekoj normalnoj državi i nogometnom savezu to bi se brzo riješilo. Razočaralo me i da nitko od predstavnika klubova, barem onih direktno zainteresiranih, nije reagirao na očitu pogrešku suca. Soudani je već u nekoliko navrata pokazao da ima problema s fair-playem, što sam i naveo u svojoj prijavi, i sigurno ne spada među igrače koji zaslužuju samo usmenu opomenu za udaranje suparničkog igrača. Moja prijava očito je isprovocirala reakciju sustava i ako to predstavlja nekakav pomak u našem nogometu bit ću zadovoljan i nije mi žao što sam to napravio”, dao je do znanja Kvalić.