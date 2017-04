ĆORLUKA SE JAVIO IZ BOLNIČKOG KREVETA: ‘Dug je put ispred mene, ali radit ću naporno da se što prije vratim’

Thanks everyone for nice wishes and messages, surgery went great. It is long way in front of me but i will work hard every day to come back soon and play on our Cherkizovo!! Good luck today boys! 💪🏻 Большое спасибо всем за сообщения и слова поддержки, операция прошла хорошо! Передо мной сейчас долгий путь, но я буду много работать каждый день, чтобы как можно скорее вернуться в наше Черкизово! Удачи сегодня парни! 💪🏻 #lokomotivmoscow #loko #тольколоко

