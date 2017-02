PROGOVORIO O PROBLEMU KOJI JE PODIJELIO NACIJU: ‘To je Balkan, mi na to sve gledamo mirno’

Vedran Ćorluka dao je intervju za ruski tjednik Futbol u kojem je progovorio i o Euru u Francuskoj, hrvatskoj reprezentaciji, odnosu sa Slavenom Bilićem, Lukom Modrićem, ali i hrvatskim navijačima.

“Poraz od Portugala je bio težak, ali se ipak ne može mjeriti s porazom od Turske 2008. godine. Taj poraz je baš bio tragedija nakon koje je mnoga kasnija razočaranja bilo lakše podnijeti. Turska je bila najveća noćna mora u mojoj karijeri, ne želim se ni prisjećati toga. Nakon utakmice je u svlačionici cijela momčad plakala. Zabili smo u 118. minuti, imali smo loptu u našim nogama, da je Rakitić malo pričekao, izbio loptu… Prošlo je mnogo godina, ali nikada nisam pogledao tu utakmicu ponovno. Istina, to je nogomet, ali kad kažemo da volimo nogomet zbog takvih dramatičnih utakmica, uglavnom si ti taj koji je na pobjedničkoj strani”, izjavio je Ćorluka, prenosi portal Goal.com. Stoper Vatrenih osvrnuo se i na to što je na Euru prošloga ljeta u Francuskoj postao pravi hit zbog one svoje vaterpolske kapice i krvave glave.

‘Bilo je jasno da zamjena protiv Turske ne dolazi u obzir’

Dokapetan reprezentacije Hrvatske kazao je kako su mu u toj utakmici protiv Turske na otvaranju turnira čak četiri puta mijenjali zavoj.



“I meni i izborniku bilo je jasno da zamjena ne dolazi u obzir jer sam potreban na terenu. Zato sam tu sliku kasnije objavio i na društvenim mrežama kako bi navijači znali koliko mi je bitno igrati za Hrvatsku. Želim da oni to znaju”, izjavio je Ćorluka i prokomentirao probleme s navijačima na Euru. Naime, jedan dio navijača prekinuo je susret 2. kola natjecanja protiv Češke pobacavši baklje na travnjak, što je bio šok i za same igrače. A sve iz revolta protiv HNS-a o vodećih ljudi te nogometne organizacije. Taj slučaj protiv Češke, kao i način na koji se navijače bore protiv vladajuće strukture u hrvatskom nogometu, podijelili su hrvatsku javnost. Jedni misle kako je to jedini način kako bi se Šukeru i društvu dalo do znanja kako su upravo oni grobari hrvatskog nogometa, kako navijači misle. Oni drugi, pak, smatraju kako to nije način, da se takvim ponašanjem samo šteti reprezentaciji koja bi, prema njima, trebala biti iznad svih.

‘Igrao sam možda i najteže derbije u Europi’

Kako bilo, stoper Lokomotiva iz Moskve kazao je kako su problemi s navijačima za reprezentaciju Hrvatske uobičajeni.

“To je Balkan, mi na to sve gledamo nekako mirno. Igrao sam možda i najteže derbije u Europi, one između Hajduka i Dinama. Tamo bi otišli u Split igrati utakmicu, a cijelu noć prije susreta vam navijači Hajduka viču pod prozorom, gađaju autobus… Igrao sam i utakmicu protiv Srbije, gdje je UEFA zabranila gostujućim navijačima putovanje na utakmice, što je bila ispravna odluka”, rekao je Ćorluka koji je nakon Eura imao nekoliko većih ponuda na stolu:

‘Slaven je moj nogometni otac’

“To je uobičajeno nakon velikog natjecanja. Hrvatska je izgledala dobro na EP-u iako smo nesretno ispali, ali smo ipak vrlo cijenjena momčad. Istina, bilo je dosta zainteresiranih klubova, međutim – još sam u Lokomotivu”.

Ćorluka se osvrnuo i na Slavena Bilića s kojim gaji dobar odnos.

“Naravno da se Slaven i ja čujemo. On je moj nogometni otac, i to ne samo meni, već i mnogima u hrvatskoj reprezentaciji. Imao sam 18 godina kada me pozvao u mladu reprezentaciju. Gledam West Ham, bio sam zabrinut ovih dana skupa s njim oko situacije u njegovu klubu. Čujemo se s njim. Modrić, dečki i ja međusobno pričamo. On je iskren i govori vam sve osobno, a čini se da ga je nemoguće uvrijediti. Ponekad zna povikati na vas, ali kod njega svaki igrač zna kada je učinio nešto loše. Uostalom, ako igrač ne razumije kada je pogriješio, onda mislim da je promašio profesiju”.