CONTE POLUDIO NAKON POBJEDE I PLASMANA U OSMINU FINALA: ‘Ovo zaista nije normalno’

Trener Chelsea Antonio Conte bio je ljut nakon jučerašnje pobjede svoje momčadi u Bakuu protiv Qarabaga 4-0, kojom je prvak Engleske izborio osminu finala Lige prvaka.

Razlog njegovoj ljutnji je težak raspored. Naime, već u subotu Chelsea čeka derbi s Liverpoolom. Britanci u svojem pisanju ističu kako Contea čekaju neprospavane noći kako bi se spremio za Redse. Vremena se nema za neke posebne pripreme. Cijena je to igranja na dva fronta…

“Mislim da ćemo morati trenirati i za vrijeme letova”, sarkastično je izjavio pred novinarima na presici nakon susreta Antonio Conte i nastavio:

“Kao što znate jako dobro, ovo je već drugi put da smo se našli u neugodnoj situaciji u prvenstvu. Prvenstvo je jako teško, šest se momčadi bore za naslov prvaka. A ovo nam se događa drugi put u mjesec i pol dana”, rekao je ljutiti Conte čije riječi prenosi britanski tabloid Mirror.



“Ne želim se žaliti, ali to je realnost. Sad moramo putovati pet i pol sati, odmarati jedan dan, a onda pripremiti utakmicu s Liverpoolom, još jednom momčadi jakom poput Manchester Cityja. Ne tražim izlike, ali to je realnost. Novinari trebaju naglasiti da ovo zaista nije normalna situacija. No, isto tako, treba biti i zadovoljan u ovom trenutku jer smo uhvatili drugu fazu Lige prvaka, što je bio naš osnovni cilj u ovom natjecanju”

Nakon 12 utakmica engleskog prvenstva branitelj naslova zaostaje devet bodova za vodećim Cityjem.