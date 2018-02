CONTE NAKON DEBAKLA OPLEO PO IGRAČIMA: ‘U ovakvim situacijama vidiš tko je spreman igrati u velikom klubu’

Menadžer engleskog velikana održao je emotivnu konferenciju za novinare

Klupa menadžera Chelseaja Antonija Contea dodatno se zatresla nakon sinoćnjeg kiksa njegove momčadi.

U posljednjoj utakmici 26. kola engleskog nogometnog prvenstva Watford je kao domaćin uvjerljivo nadigrao branitelja naslova sa 4-1 (1-0).

Talijan je u prvoj sezoni u Engleskoj osvojio naslov, ali sada su kola krenula nizbrdo. Chelsea je prvi put od 1995. godine upisao dva uzastopna poraza u Premier ligi s tri ili više gola razlike. Ujedno je i prvi put nakon 2003. da je primio četiri gola od kluba ispod prvih šest na tablici.



“Jako sam razočaran, igrali smo jako loše, bojažljivo. Nismo navikli na to, možemo izgubiti, ali uvijek treba igrati. A mi smo počeli jako loše, pa su stigli kartoni, pa je postalo ozbiljno, pa penal, pa gubiš s igračem manje”, rekao je talijanski stručnjak nakon utakmice.

“Kad igraš u velikom klubu, moraš imati osobnost, jer lakše je igrati kad imaš samopouzdanja. U ovakvim situacijama vidiš tko je spreman igrati u velikom klubu. Treba raditi, ali rad nekad nije dovoljan. No, nastavit ću raditi, a ovaj put sam možda i pogriješio s izborom prvih 11”, dodao je Conte koji je morao i odgovoriti na pitanje da li smatra da ima podršku igrača:

“Mislite li da klub može smijeniti trenera ako nema podršku igrača? Mislim da se samo ovdje tako razmišlja. Mislite da su igrači tako moćni? To je pogrešno. Ako se dogodi, u redu, ali i ja sam bio igrač, i kapetan Juventusa, i nikad nisam s klubom razgovarao o treneru. Čak i ako me klub pokušao pitati, nisam se miješao, to nije bio moj problem”, zaključio je na emotivnoj press konferenciji.