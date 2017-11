ČITATELJI NET.HR-a BIJESNI NA HRT: ‘Jad i bijeda od televizije, četiri programa, a nigdje sporta! Gurajte još više Skeju i Markićku’

Potvrda da Hrvatska televizija nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji više neće prenositi utakmice hrvatske nogometne reprezentacije očekivano je izazvala buru u javnosti.

UEFA je prošli tjedan objavila popis televizijskih kuća s kojima je potpisala ugovore o otkupu prava na emitiranje utakmica kvalifikacija i glavnog turnira Europskog prvenstva, kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022., Lige nacija te drugih utakmica. U Hrvatskoj je ugovor potpisan s televizijskom kućom Sportklub koju je moguće pratiti samo u sklopu određenih kabelskih i satelitskih operatera koji se posebno plaćaju.

S HRT-a su u utorak priznali da su ostali bez prava prijenosa utakmica hrvatske reprezentacije, istaknuvši kako su na natječaju sudjelovali s 20 posto većim iznosom od iznosa ponuđenoga za prošlo Europsko prvenstvo, no UEFA je odabrala drugoga ponuđača. Jasno je da za gledatelje to nije nimalo uvjerljivo opravdanje, a pokazuju to i komentari čitatelja Net.hr-a.

“HTV ionako više nema ništa od sporta, sve što vrijedi je na Areni i Sportklubu, a i dalje za trećerazredni program uredno naplaćuju 80 kuna. Dokle?”, pita se naš čitatelj Damir Run.

“S obzirom da od 2019. ili nešto kasnije prelazimo na DVBT-2 emitiranje programa, bilo bi nužno sva četiri HTV-ova programa kodirati pa onaj tko hoće gledati, neka plaća 80 kn na mjesec. Čist posao – duga ljubav. Tada bismo vidjeli koliko pretplatnika ima HRT i tko bi bio voljan mjesečno izdvajati tu sumu novca za, više-manje, nikakav program”, ističe Tomo Perić.

Vrlo oštar je bio čitatelj koji se predstavlja pod imenom Joo van der Hook:

“Pa kak’ onda gamad uopće ima obraza kasirati pretplatu? Državna televizija mora otkupiti takva prava pod svaku cijenu, pogledajte Njemačku, ARD i ZDF. Ku*ac bi vam plaćao pretplatu, glavno da se dijeli lova na debilnim kvizovima jednim te istim ljudima u krug i to već godinama. Treba dići tužbu protiv prisilne naplate tv pretplate. Basta.”

“Davno je tu televiziju trebalo kodirati pa tko voli, nek’ plati. Ovako još jedna državna ustanova pljačka narod zbog uhljeba i lopova vladajućih”, poručio je Vilko Pavlić.

“Dobro je, sada je moderno doba, prelazimo na operatere, manje-više svi imaju Sportklub, tako da neće biti problem”, smatra Tomislav Vlašić.

“Znači, ostaje nam Uvodić i Lijepom našom”, cinično dodaje Josip Hasnaš.

“Glavno da oni prikazuju spodobe kao što su Markićka i Iličić te emisije koje nemaju veze s vezom”, ljutit je Ante Bubinho Budimir.

“Barem smo se riješili Ćosića i Baloga!!! I da, postaje neodrživo plaćanje HRT-a jer su izgubili i rukomet, a ne samo nogomet”, komentirao je Damir Pastuović.

“Pa bolje da je Sportklub dobio nego HTV. Ima bolje komentatore i nema Jeličića i Beusana“, zadovoljan je Igor Vasong.

“Može li se niže? Nacionalna tv ne prenosi domaću HNL, sad po novom čak ni reprezentaciju, rekao bi čovjek da smo Finci pa da je biatlon sport broj 1 u našoj državi”, mišljenja je Željko Vrhovac.

“Da je ovo ozbiljna država, repku bi prenosio HTV ili nijedna druga TV i tu je priči kraj”, istaknuo je Kruno Jurašković.

“U Potjeri im odnjeli 300.000 kuna pa sada moraju na nečemu uštedjeti. Imamo četiri programa HTV-a, a svi skupa ništa ne vrijede. Žali bože pretplate. Ima li načina da se odustane od plaćanja TV pretplate osim smrti?”, pita se Imre Horvat.

“Nema veze, otkupite mise u crkvama i uvedite Glas koncila. A ne bi bilo loše da pratite i ove što mole ispred bolnica jer to je važnije. Košića, Skeju, Markićku gurajte još više i to je to. Pa vas više nitko i ne gleda, što se čudite. Nema Dnevnika da spiker ne napravi lapsus. Smiješni ste. Gasit ćete se polako, ali sigurno. Gledat će vas samo seljačine iza brda”, poručio je Željko Mikulić.

“I što sad ? I dalje će uzimati narodu lovu, a zauzvrat će im pokazati frišku figu. Sramota, imaju četiri kanala, a nigdje sporta, pa ne znam zašto plaćati pretplatu, bitno da vrte reprizinu reprizu reprize”, piše Stjepan Matušin.

“Što kažete na ovu ideju: ukinite HRT 2, HRT 3 I HRT 4 i sav novac koji trošite za plaće tih zaposlenika iskoristite za kupnju onoga što narod hoće gledati. Nitko neće ni primijetiti da ste ukinuli ova tri programa, možda 2-3 posto ljudi u Hrvatskoj primijeti”, predložio je Dejan Benko.

“Jad i bijeda od televizije, sami uhljebi i ljudi bez ideja. Program nikad gori, a sve politika vuče konce. Bitno da im se ide na ruku glede pretplate, a gledanost nikad manja i gora”, komentirao je Igor Pirin.

“HRT-ovo smeće od programa ne gledam već godinama. Program kreira gomila super preplaćenih nesposobnjakovića. Još malo i neće biti financijski sposobni prenositi seosku utakmicu 4. lige. Sramota za što oni otimaju ljudima novac”, napisao je Ivica Čajavec.