ĆIRO ZA NET.HR NA 82. ROĐENDAN: ‘Nisam baš siguran da bi Modrić igrao kod mene, a Mamiću ću skočiti u grob kad umre’

Legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević danas je napunio 82. rođendan.

Ćiro što je stariji, to je bolji. S godinama ne gubi šarm.

“Sine moj. Ja bi tu starost rađe tebi dao u tom pomanjkanju šarma što ga imaš. I to bi ja uzeo haha”, kazao je vašem novinaru nasmijani i veseli Ćiro koji je uvijek u pokretu. Među ljudima. Među svojom rajom, kako on to kaže.

‘S godinama dolazi stanovita mudrost i nekad ti je baš žao što nisi uvijek bio takav’

U trenutku kad smo ga dobili na telefon, bio je sa svojim prijateljima i bivšim suradnicima na ručku. No, javio nam se kao i uvijek. Srdačno. Njegova životna filozofija, kako nam je kazao, se ipak s godinama malo promijenila.

“Mislim da sam bolji i tolerantniji i pazim da nikoga ne uvrijedim. S godinama dolazi stanovita mudrost i nekad ti je baš žao što nisi uvijek bio takav. Nekad si, možda znao nekoga povrijediti bez posebno opravdanog razloga. Ili si ga razočarao. Sad se to ne može dogoditi”.

‘Bio sam mudar. Bio sam strateg’

Imao je Ćiro mudrosti i u Francuskoj 1998. godine kad je s Hrvatskom uzeo broncu.

“Sine moj, drago mi je da mi to priznaješ. Tu su moji najbliži suradnici koje sam pozvao na ručak da malo proslavimo moj rođendan. Oni su najpozvaniji da ovaj dan samnom proslave. Jesam. Bio sam mudar. Bio sam strateg. To je malo tko prepoznao osim onih koji su bili direktno vinovnici tog uspjeha. Moraš si dati truda, analizirati protivnika, afinitete svojih igrača. To ja ništa nisam ostavio slučaju. Iako si prigovaram da sa malo više mudrosti trebao sam biti prvak svijeta. Ali eto i ovo je dobro”, objašnjava nam Miroslav Ćiro Blažević.

‘Onaj stari ja bi se uvijek bojao da od mojih kolega netko ne bi bio treći’

I dan danas pitamo se što bi bilo da je Hrvatska pobijedila Francusku u polufinalu. Da Boban nije izgubio onu loptu na 35 metara od gola kod prvog pogotka Thurama za 1-1. “Božica Fortuna” je Vatrenima ipak okrenula leđa. Thuram je, primjerice, upravo protiv Hrvatske zabio svoja jedina dva gola za reprezentaciju. A igrao je za nju od 1994. do 2008. Da smo prošli u finale, uvjereni smo da bi razvalili Brazil koji nije imao nikakve šanse protiv Francuske i koji na turniru nije briljirao.

“A eto sine moj. Tako je, kako je. Nemojmo otvarati stare rane. Pogotovo ne za rođendan. Iako moramo biti sretni da smo bili treći. Onaj stari ja bi se uvijek bojao da od mojih kolega netko ne bi bio treći. A sad bio bio sretan, u ovim mudrijim godinama, da se to dogodi. Da razveseli ovaj narod. I da napravi rezultat sukladno velikom talentu koji hrvatska nogometna reprezentacija posjeduje”.

‘Za mene nema bolje reprezentacije od one 1998. godine’

Kad smo kod nogometne reprezentacije, koja je po vama jača. Ona 1998. ili ova današnja?

“Teško je to sine moj komparirati. Ja sam malo subjektivan i za mene nema bolje reprezentacije od one 1998. godine”.

Nedavno ste kazali kako Luka Modrić ne bi imao mjesta u prvoj momčadi francuskih Vatrenih. Da bi vam bio rezerva.

‘Luka Modrić je vanserijski nogometaš, ali…’

“Ma i ja volim malo humora ubaciti. Ali ovako sad. Kad govorimo o tome intimno. Nisam baš siguran da bi Modrić igrao kod mene u prvoj momčadi. Ne znam tko je bolji. On, Asanović ili Prosinečki. Iako je Luka vanserijski nogometaš i kvaliteta koju malo koja reprezentacija svijeta ima”.

Upravo se Asanović izdvajao kao neka ta siva eminencija u reprezentaciji. U knjizi Vatreni lakat koju je napisao Andrija Kačić Karlin dobro se može vidjeti njegova uloga u momčadi. Navodno je upravo on znao ispred svih igrača izlaziti ispred vas. Je li to istina?

“Ma Asanović je gurao Bobana i ostale da pitaju ono što je on htio. Ali se ispostavilo na kraju da je upravo on imao velikog utjecaja nad cijelom ekipom. Bio je tu i Štimac. Ma to je bila jedna obiteljska atmosfera. I bez nje ne bi mogli napraviti ono što smo u Francuskoj napravili”, objašnjava nam Ćiro.

‘Moj najveći uspjeh je Dinamova ’82.’

Koji je uspjeh za vas bitniji. Slavna Dinamova ’82 godina ili francuska bronca?

“Za mene ’82. jer je to bio jedan specifični podvig koji je imao nekog specifičnog mirisa u cijeloj stvari”.

Odnos Ćire i kuma Mamića uvijek je zanimljiva tema. Mamić je rekao da će se, kada vi umrete, na pogrebu baciti u vaš grob.

“Ali ja sam mu na to rekao da ne brine, jer će prije umrijeti on, nego ja, pa ću se tako ja na njegovom sprovodu baciti u grob haha”.

‘Moja deviza je da od neprijatelja pravim poluprijatelja, a od poluprijatelja prijatelja’

Kakav je sad vaš odnos sa Zdravkom Mamićem?

“Dobar sine, dobar. Moja deviza je da od neprijatelja pravim poluprijatelja, a od poluprijatelja prijatelja. To je moja formula života”.

Činjenica da je Zdravko Mamić uvijek htio biti svoj kum Ćiro Blažević. Da želi biti kao vi. Htio je da mu skandiraju mase, da se kliće njegovo ime. Da narod bude u transu kad on poput Cezara prolazi među mnoštvom. Da ga narod obožava. No dogodilo se suprotno. Zdravko Mamić i nije baš obljubljena persona u hrvatskom nogometu.

‘Je*iga, ja kupim stvar za dva eura a prodam ju za jedan’

“Ali u mnogočemu me je pretekao. I ja to moram priznati. On je jedan genijalan trgovac, a ja nisam nikakav. Je*iga, ja kupim stvar za dva eura a prodam ju za jedan. A on istu stvar proda za 20 eura. A ovo što ste rekli da ga dio nogometne javnosti ne voli. Javnost je podijeljena. Znaš, naša raja kad netko lako zarađuje novce, a za njih je to laka raja, onda se rađa jedna odbojnost prema tome. Činjenica da je on Dinamo stavio na jedan viši nivo, nivo najvećih europskih klubova “, slikovito je opisao Ćiro koji je uvijek bio avangarda u trenerskom poslu. Bio je, kako se to popularno kaže, ispred svoga vremena. To će uvijek za sebe kazati.

“Mogu biti uistinu zadovoljan što sam svoje vrijeme proveo studirajući, učeći nove stvari, kako bi bio što bolji u trenerskom poslu”.