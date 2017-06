ĆIRO ZA NET.HR BRUTALNO RAZVALIO ČAČIĆA: ‘Tko ga je uopće i postavio za izbornika, pa nije reprezentacija njihova igračka’

Jučerašnji šokantni poraz Hrvatske od Islanda 1-0 jako je naljutio i ražalostio bivšeg hrvatskog izbornika, ‘trenera svih trenera’ Miroslava Ćiru Blaževića.

Ne sjećamo se kad je Ćiro bio toliko ljutit zbog nekog poraza. I ima na to svako pravo. Vatreni su protiv Islanda odigrali jednu od najlošijih utakmica pod vodstvom izbornika Ante Čačića koji ponovno nije znao adekvatno probuditi svoje igrače. Onda kad je to bilo potrebno.

Nastavak priče o ‘igri bez igre’

Kao što je naša novinarka Iva Perdec Augustić u svom komentaru napisala, “glavinjanje Vatrenih na otoku vulkana i gejzira samo je nastavak priče o ‘igri bez igre’, bez jasno postavljene igre i notorne Čačićeve karakteristike o zakašnjelim i lošim reakcijama s klupe”.

Tom je rečenicom sve rečeno. Ta rečenica najbolje dočarava jučerašnji poraz od objektivno lošije momčadi, kao i Čačićev dosadašnji mandat na klupi Vatrenih.

Igračima se dogodio poznati hrvatski najgori neprijatelj: ‘Lako ćemo’

“Jako sam teško doživio taj poraz. On bi mogao biti fatalan. Mogu slobodno kazati kako je takvo što i bilo za očekivati. Čačić je trebao spremiti momčad za jedno ratničko ponašanje, bili smo favoriti i to je bila opasnost. I onda se igračima dogodio onaj poznati hrvatski najgori neprijatelj: ‘Lako ćemo’. Dojma sam da su oni time inficirani, kako uvijek misle protiv slabijih momčadi ‘lako ćemo’. To nam se sad ponovno osvetilo”, započinje svoj osvrt na poraz Hrvatske od Islanda Miroslav Ćiro Blažević za Net.hr i nastavlja:

“O Čačićevu pogrešnom pristupu i pripremi i ove utakmice, mogao bih knjigu napisati. Ali neću. Upozovao sam kad je bilo vrijeme, a sad neki drugi traže razloge poraza”, jasno je dao do znanja Ćiro.

Nakon poraza od Islanda, u hrvatskom nogometnoj javnosti ponovno se poteže ona priča kako Čačić nije dobro reagirao, kako je kasno mijenjao, kako nije uopće dobro mijenjao… Slično kao i nakon poraza od Portugala. Samo što mu se tada stavljalo na teret da je prekasno uveo Marka Pjacu koji je svojim ulaskom probudio momčad, osvježio igru, imao nekoliko zapaženih poteza.

‘Čačiću Portugal neću oprostiti dok sam živ’

Kad smo mu to spomenuli, Ćiro Blažević je u potpunosti otvorio dušu. Više nije htio šutjeti. Iako sad, kako nam je još prije kazao, dosta pazi da u svojim “zlatnim godinama” ne uvrijedi nikoga. Ali kad se priča o Hrvatskoj, nema dlake na jeziku. Jer Hrvatska je Ćiri, kako to voli istaknuti – život! Sol na ranu. U ovom slučaju…

“Ma, ja njemu taj Portugal neću oprostiti dok sam živ. On je jednim potezom mogao Hrvatsku učiniti europskim prvakom. Ali nije. Nije on kriv, tko ga je uopće i postavio kao izbornika, je*o ga on”, naglasio je odjednom uzrujani legendarni hrvatski trener.

“Ma, jadan sam i žalostan. Deprimiran sam da vam ne mogu kazati. Ja sam ipak dio te nogometne obitelji koju obožavam. Ma nek idu u k*rac, pa da oni nemaju svijest da o njima ovisi raspoloženje nacije. Zbog njih je nacija sad tužna. Iluzija je, pa makar to bili najveći igrači, da se oni mogu sami staviti u neophodno stanje, ratničko stanje. To ako izbornik ne može napraviti, onda očito on nema utjecaja na njih. Neću da se*em kreč, govorio sam ja sve to kad je bilo vrijeme. I sad, naravno, odgovorni za taj debakl, oni koji misle kako je reprezentacija njihova igračka, neka oni rješavaju stanje stvari. Reprezentacija Hrvatske je institucija možda i jednako važna kao Vlada Hrvatske”.

Nacija ogorčena na poraz

Nacija je ogorčena na poraz i izbornika Čačića koji je Hrvatsku doveo u ozbiljne probleme i zakomplicirao stvari u skupini I na putu prema Rusiji sljedećeg ljeta.

“I opet pojeo vuk magare. Nikome ništa. Pa Čačić je došao kao heroj s Eura, dočekali ga u pi*ku materinu. A trebao je zbog toga što Hrvatsku nije odveo na europski tron završiti u zatvoru. Jer, po kvaliteti momčadi nama je na europskom tronu i mjesto. Samo s jednim potezom on je morao pobijediti te Portugalce u pi*ku materinu. Pazi ovo sine, oni postaju prvaci Europe, ti Portugalci, ni krivi ni dužni. Ništa nisu pokazali. Usred Lisabona Portugalci moraju Čačiću dići spomenik. Ma ne, ne mogu više pričati. Preteško mi je sve, sad sam se uzrujao do kraja. Voli vas sve Ćiro“, zaključio je Miroslav Blažević.