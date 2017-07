ĆIRO SASVIM OTVORENO: ‘Egoisti Mamić i Šuker su napravili najveće zlo rezultatu hrvatske reprezentacije’

Gostujući u Privatnoj lajni legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević nije se libio reći što misli o aktualnom vodstvu hrvatskog nogometa, a dao je i svoj komentar na aktualnosti u čijem je centru kapetan Vatrenih Luka Modrić.

Za početak je priznao što ga je natjeralo u mirovinu.

“Ja sam otišao u penziju jer me otjerala moja dob, ne moje fizičko i duševno stanje. Nikad bolji trener nisam bio nego sad.”

“Prije sedam godina da ne govorim. Mamić i Šuker, oni su mi napravili najveće zlo – ne samo meni, nego i rezultatu hrvatske reprezentacije. Da nisu imali taj antagonizam prema meni, da su me uzeli kao nekog lijevog savjetnika, mi bi bili prvaci Europe sto posto. Sto posto. Mamić i Šuker imaju tako veliki ego, misle da ne trebaju imati pored sebe nikoga tko bi mogao uzeti jedan dio njihovog značaja, pa su me bacili kao zadnje smeće u stranu”, kazao je Ćiro i osvrnuo se na sudski proces u čijem su središtu Mamić i Modrić.

“Mislim da smo svi pomalo nepravedni prema jednom našem velikanu kao što je Modrić… Napadat Modrića je toliko nepravedno i žao mi je, no nadam se da će se to smiriti jer on nije mangup, nogometna beskrupulozna manga. On je jedno osjetjivo, profinjeno biće i bojim se jako da bi to moglo jako utjecati na njegov učinak. Nadam se da će naći nekog pametnog psihologa koji će mu objasniti da on nema pravo biti hendikepiran jer mi samo čekamo priliku da nekog razvalimo.”