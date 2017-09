ČAČIĆ POPIO JOŠ JEDAN NOKAUT: Ćiro razvalio izbornika! ‘Počeo je vjerovati da je veliki trener, a to je veliki hendikep’

Trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, prokomentirao je poraz Hrvatske od Turske (1-0) u utorak navečer.

Ćiro je za RTL danas istaknuo kako Luka Modrić nije mogao sam, iako je bio rastrčan i razigran.

“Navijači su s razlogom razočarani, jer nismo očekivali izgubili od ovakve Turske. No, nisam da se mijenja Čačića, ali mora se bolje pripremiti. Ali njegove izmjene su kompromitirale koheziju koju je ekipa igrala. Kao da je bio pod dojmom kritika što nije mijenjao pa se pogubio”, dao je do znanja “trener svih trenera”, kako mu u narodu vole tepati.

Ćiro Blažević je kazao imena, prema njemu, krivaca za debakl u Eskisehiru…



“Mamić, Šuker su krivi… i Čačić je kriv… Ali nije kriv jer su njega ovi postavili. Čačić je počeo vjerovati da je veliki trener, a to je veliki hendikep. On mora ima svijest, sve u svim rukama i znati intervenirati kada bude potrebno. Najvažniji čovjek jedne ekipe je trener, Čačić mora preuzeti odgovornost. Čačićev rukopis se ne prepoznaje i to se mora reći. Hrvatska je sigurno jedna od najboljih momčadi na svijetu, a Šuker, Mamić i ostali misle da je to dovoljno. No, i oni moraju preuzeti odgovornost”, istaknuo je Miroslav Ćiro Blažević i dodao kako nema mjesta panici. Dodao je slavni trener kako je situacija zabrinjavajuća, no i “kako imamo kapacitet da budemo spokojni, mirni”. Jer, prema njegovim riječima, Hrvatska pripada eliti, a Čačić ima iste neprilike kao i on da u Ukrajini mora izboriti SP.