ĆIRO PROKOMENTIRAO USPJEH VATRENIH: Legendarni izbornik pričao malo o Šukeru, malo o Mamiću pa otkrio u čemu Dalić griješi

Gostujući u programu N1 televizije nekadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević prokomentirao je plasman Vatrenih na Svjetsko prvenstvo, potom pohvalio ali i kritizirao Zlatka Dalića.

Silom (ne)prilika zasjeo je Dalić na klupu izabrane vrste Hrvatske u trenucima kad je Svjetsko prvenstvo izgledalo kao želja, a potom ‘nokautirao’ Ukrajinu usred Kijeva i kroz dodatne kvalifikacije protiv Grčke s igračima osigurao nastup na svjetskoj smotri u Rusiji sljedeće godine. Ćiro je uvjeren da najbolje od reprezentacije tek slijedi.

Na SP-u do finala

“Ova generacija mora napraviti veliki rezultat, to može. Ja možda nisam neovisan, ali svjetski stručnjak Arsène Wenger je rekao da je koncentrat talenata od svih reprezentacija najveći u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Siguran sam da se ova ekipa pod vodstvom Zlatka Dalića može dignuti do finala, to je uistinu tako, trebaju se posložiti neke stvari, nije dovoljno samo da je ekipa moćna, mora sve ‘štimati’ da bi se napravio adekvatan rezultat”, smatra Blažević.

Upitan na koga reprezentacija još može računati a da je propustio posljednje oglede, Ćiro nije ostao bez odgovora.



“Prije svega, dečko koji se oporavio, onaj koji igra za Juventus – Pjaca, on je drugi Ronaldo. I Ćorluka se isto mora oporaviti. Njih dvojica bi trebala biti uz ove postojeće, još će se situacija iskristalizirati. Vlašić je tu isto.”

Potom je Blaževiću upućeno pitanje je li za novi početak hrvatske nogometne reprezentacije, ali i Hrvatskog nogometnog saveza nužan preduvjet da odu Zdravko Marić i Davor Šuker?

Šuker može ostati, ne i odlučivati

“Ovo ti je ‘zafrkano’ pitanje, i jedan i drugi su moji prijatelji. Rekao sam Mamiću: ‘napravio sam ti sretnu mladost, a ti meni nesretnu starost’, jer misli da zna nogomet, a nema pojma. On je najveći trgovac na svijetu. On nema afiniteta za nogomet, s tim se rodiš. Ne može više kume moj, ako se to nastavi, imat ćemo i dalje sukob navijača Hajduka s Dinama, neće biti jedinstva. Sa Šukerom je nešto drugo. On je planetarna zvijezda, on je popularniji u cijelom svijetu nego u Hrvatskoj, on otvara vrata u cijelom svijetu, njega bi zadržao, ali ne da odlučuje.”

Upitan ima li kakav savjet za Dalića, Ćiro je spremno odgovorio prisjetivši se izjave aktualnog izbornika koja je sadržavala ispriku Andreju Kramariću, a koju je javnost dočekala kao nesvakidašnju i pozitivnu stvar. Blažević bi imao drugačiji pristup.

“To ću ja njemu reći, jer je napravio jednu pogrešku. Rekao je Kramariću: ‘izvini’. Što ćeš ti meni izvini? On mora biti apsolutni gospodar situacije, da odlučuje bez da nekomu kaže zašto je to tako. Šef mora biti apsolutni šef, samo tako može napraviti ono što očekujemo na Svjetskom prvenstvu”, zaključio je izbornik pod kojim je Hrvatska 1998. godine osvojila svjetsku broncu.