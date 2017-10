ĆIRO POKOPAO PIVARIĆA I PORUČIO: ‘Onaj Čačić bi pokvario i Bečku filharmoniju, a Šuker je beznadan slučaj’

Plasman hrvatske nogometne reprezentacije u baraž Svjetskog prvenstva maksimum je koji je mogao biti izveden u ponedjeljak u Kijevu gdje su igrači koje je za taj ogled preuzeo Zlatko Dalić rezultatom 2-0 svladali Ukrajinu, direktnog suparnika u borbi za drugo mjesto ljestvice kvalifikacijske skupine I.

Island je svoj dio posla protiv Kosova obavio pred domaćom publikom i direktno se plasirao na turnir kojeg sljedeće godine organizira Rusija, no, s obzirom na situaciju koja je prethodila dolasku Vatrenih u Kijev, razloga za zadovoljstvo hrvatski navijač mora imati.

Sve je, prenosi Večernji list, prokomentirao Miroslav Blažević, izbornik generacije koja je 1998. godine osvojila svjetsku broncu. Nije pritom legendarni Ćiro bio blagonaklon vrhu hrvatskog nogometa. Kazao je nakon utakmice da slavi pobjedu Hrvatske u koju nije sumnjao.



“Očekivao sam ovakav rasplet znajući kakvom kvalitetom raspolažemo. Pokazalo se kako je promjena izbornika izazvala pozitivan šok; kako i ne bi, pa ‘onaj’ (Čačić) pokvario bi i Bečku filharmoniju. Očito je da su ga se igrači bili zasitili. Nije Dalić mogao u kratkom vremenu puno toga promijeniti, ali barem nije ništa pokvario”, kazao je legendarni izbornik i dodao:

“Ovo je u odnosu na utakmicu protiv Finske bila jedna sasvim drugačija reprezentacija. Ovoga puta pokazala je ogromno htijenje, a kad se tome pridoda i njezina klasa, onda nam malo koja reprezentacija može parirati. Modrić je bio briljantan, dao je milimetarski preciznu loptu Kramariću kod pogotka. Andrej je također bio sjajan, Mandžukić se iznimno potrošio…, no nepravedno bi bilo izdvajati pojedince nakon ovakve pobjede. Možda svi skupa više očekujemo od Perišića, ali on će biti pravi kada to bude najpotrebnije.”

Podvukao je iskusni trener još jednu stvar:

“Čim je Pivarić maknut iz momčadi, ona je postala barem 20 posto jača.”

Pomirljivih tonova u smjeru vrha HNS-a na čijem tronu sjedi bivši igrač koji je svojim golovima i iskovao broncu 1998., i dalje iz nema.

“Nemam ništa protiv Davora Šukera, ali on je ipak beznadan slučaj, i nema šanse da se ikada približi narodu. On ima veličinu koju treba respektirati, ali nije za predsjednika Saveza. Bilo bi bolje da hrvatskom nogometu pomaže kao ambasador, nego kao njegov čelni čovjek.”