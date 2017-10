ĆIRO OPRAO VRH HNS-A: ‘Mamić i Šuker nemaju pojma, a Dalić reference da nastupi kao autoritet i kaže ‘pi*ka vam materina, šta je vama!?’

Ante Čačić je bivši, a Zlatko Dalić novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije pred kojom je u ponedjeljak utakmica koja će otkriti mogu li Vatreni do Rusije, domaćina Svjetskog prvenstva sljedeće godine.

Teško da u roku od dva dana Dalić može napraviti čudo, potez vrha Hrvatskog nogometnog saveza više je ‘šok-terapija’ kojoj je cilj razbuditi igrače koji su u posljednja četiri kvalifikacijska ogleda u skupini I osvojili tek četiri boda i doveli se u situaciju koja je sve samo ne obećavajuća. A što očekivati od Dalića u premijeri, odnosno u Kijevu protiv Ukrajine u ‘biti ili ne biti’ utakmici, za Sportske novosti je prokomentirao nekadašnji izbornik Miroslav Blažević, potpisnik svjetske bronce iz 1998. godine.

‘Neka posao odrade Mamić i Šuker’

“Ja Dalića dobro poznajem, on je jedan visoko moralni dečko koji je napravio velike rezultate i na najbolji način svratio pozornost na sebe. Doduše, to je napravio u arapskim zemljama. Ali sine, da ti odmah kažem, ja sam imao najbolju soluciju za novog izbornika, imam ih čak dvojicu! A to je da Mamić uzme reprezentaciju zajedno sa Šukerom i da njih dvojica odrade to kako su do sada radili. Da stave krunu na genijalan posao u ovim kvalifikacijama. Pa čovječe božji, ja sam vikao ‘upomoć’ prvog dana kad je Mamić odlučio da bude Čačić. Zašto barem sada ne bi preuzeli odgovornost? Smjenili su najboljeg izbornika, a to je bio Igor Štimac! S njim bi danas imali reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, zapamti to! Štimac bi bio najbolji od sviju!”, jasan je Blažević, ali i svjestan da je pred Dalićem težak zadatak:



“Problem je samo psihološke naravi. Ne znam kako je došlo do svega ovoga, je li to odlučio Šuker ili Mamić, ali ja prema Daliću ne mogu nego bit afirmativan. On je godinu dana bio moj pomoćnik. On je jedan korektan čovjek, pokazao je velike ambicije, ulagao je puno u sebe tijekom godina i ovaj rezultat koji je napravio u Emiratima je veliki rezultat, on potvrđuje da se formirao kao trener i nema nikakve dvojbe da je zaslužio da dobije priliku. Samo što ovo nije prilika, ovo je neprilika.”

Potom je u svom stilu, na upit može li ‘postrojiti’ Modrića, Mandžukića i ostale zvijezde, dodao:

“To je problem, da. On nažalost nema dovoljne reference da nastupi kao autoritet. Da kaže ‘pi*ka vam materina, šta je vama!?’. Ne znam, možda se isprofilirao. Ja znam da je nadareni trener, da ima znanje, ali ovdje treba jedan psiholog. Ja mu stvarno od sveg srca želim da napravi to čudo, ali to zapravo i ne bi bilo sportsko čudo vidjevši na vagi kvalitetu Ukrajine i Hrvatske. Ja sam gotovo siguran da će ekipa Hrvatske nakon svega ovoga reagirat na pravi način.”

‘Mamić nema pojma o nogometu’

Riječ-dvije o bivšem izborniku.

“Žao mi ga je, ali sam znao da je ovo pitanje dana. Da ga ni Mamić ne može spasit. Oni su skidali i Kovača i Štimca puno ranije. Sada su debelo zakasnili. Pa ja ću ti reć’ – Mamić je najveći trgovac na svijetu, ali on o nogometu pojma nema! A vlada hrvatskim nogometom godinama! I nema ništa opasnije nego kad jedan neznalica uzme materiju i s njom vlada kako god hoće, a ne zna. I sve ovo danas što imamo je rezultat toga.”

Priznaje Blažević i da nije očekivao da bi se vrh HNS-a mogao njega sjetiti.

“Ne sine, ne, ne… Kod njih…. Kod Šukera i Mamića svi mogu doć’ samo ne smije Ćiro. Još prije sedam godina su radili ankete pa je narod htio da reprezentaciju preuzme Ćiro, ali gdje bi ja sad? To više ne. Sad je to iluzija. Gdje ću ja sa preko osamdeset godina vodit Hrvatsku, ja znam da nisam dementan još, ali jebat ga, godine ti ne dozvoljavaju, to bi bio jedan apsurd. Nisam se ni nadao niti očekivao jer znam njihovo razmišljanje i filozofiju. Čudi me samo da me nisu malo konzultirali oko svega, ali to su oni. Misle da su popili svu pamet svijeta, zato i jesu tako omraženi kod naroda jer nikad nisu mislili o narodu nego samo o sebi”, zaključio je.