ĆIRO OPLEO PO ČAČIĆU: ‘Što je napravio da može voditi te elitne igrače? Ne može on kazati: ‘Stani mirno kad sa mnom razgovaraš!”

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević, autoritet pod čijim je vodstvom Hrvatska osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, još je jednom analizirao situaciju među Vatrenima i naglasak stavio na izbornika Antu Čačića i atmosferu u svlačionici.

Hrvatska će danas s početkom u 20:45 sati na Rujevici morati juriti pobjedu kojom bi ostala u utrci za Svjetsko prvenstvo kojem je sljedeće godine domaćin Rusija. Potom će za tri dana morati u Ukrajini obaviti posao ‘čekiranja’ karti za Mundijal što će se, uvjeren je Blažević, u konačnici i dogoditi, ali…

‘Neće biti lako’

“Kako doživljavam ove dvije utakmice koje odlučuju o SP-u? Sine, to nije važno. Važno je da pobijedimo Finsku, a onda ako Bog da i u Ukrajinu. Onda će sve ovo o čemu se govorilo i pisalo biti samo povijest, o tome se više neće lamentirati. Ali, neće to biti tako lako… Iako vidim da je Čačić kategoričan i tvrdi da ćemo pobijediti u obje utakmice. To me jako, jako veseli”, započeo je Ćiro za Sportske novosti, a na upit o atmosferi kazao sljedeće:

“Što je vama, kako mene možete pitati o atmosferi? Kad će biti onakva kakvu sam ja napravio? Nikad! Pa niti tada… Nego, jeste li se vi zapitali zašto je loša atmosfera? Svi samo o tome pričate, a ne nudite prave odgovore? Pa kako će k vragu biti dobre atmosfere nakon svih ovih poraza u posljednje vrijeme, kako će biti dobre atmosfere kad je i ona pobjeda nad Kosovom izborena na pravdi Boga, jedva. O čemu vi to? Atmosferu dižu dobre predstave, diže je pobjednički rezultat. Neće Čačić dignuti atmosferu zato što je prijatelj s Mamićem. Ništa nije napravljeno za dobru atmosferu, čujete li me, baš ništa!”.



“Recite mi koji se reprezentativac u moje vrijeme usudio ne staviti na raspolaganje novinarima? To je bio zakon! Kad je novinar tražio intervju, dobio ga je, od bilo koga. Točno, nisu uvijek bili reprezentativci raspoloženi, ali su – morali! Rekao sam im; “Da ste se pojavili na razgovoru s novinarima, neću čuti ništa drugo.” Svi ovi koji su sad u HNS-u, svi ovi oko reprezentacije sve su učinili da ostanu sami. Mislili su da su dovoljno pametni da se udalje od javnosti, a zapravo su budale!”, nastavio je Blažević u istom tonu, a na upit što Čačić može napraviti po pitanju podizanja atmosfere, odnosno može li ju podići kazao:

‘Čačić nema kredibilitet’

“Ma ne može! Ne može se ništa na tom planu. Zašto? Zato što nema kredibilitet. Druga je stvar kad igrače želi pokrenuti netko s autoritetom. Autoritet ti daje kredibilitet. Što je napravio da može voditi te elitne igrače? Ne može on kazati kao što sam ja mogao: “Stani mirno kad sa mnom razgovaraš!” Mi smo svojevremeno imali obiteljsku atmosferu u kojoj su igrači ginuli jedan za drugoga. To je umijeće. Nažalost, Čačić to ne može napraviti, jer nema takav utjecaj.”

U konačnici je Blažević ipak rekao da je uvjeren u plasman Hrvatske na svjetsku smotru unatoč silnim izostancima igrača, a potkrijepio to riječima da su Vatreni najbolje i igrali kad su bili hendikepirani zbog otkazivanja te naglasio da postojeći roster iz sebe mora izvući maksimum za vlastitu afirmaciju i uspjeh reprezentacije.

“Ma bez obzira na sve ovo što sam vam kazao, pobijedit ćemo obje utakmice i idemo u Rusiju! To je moja konačna prognoza”, zaključio je nositelj svjetske bronce iz Francuske 1998.