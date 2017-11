ĆIRO ODUŠEVLJEN DALIĆEM I VATRENIMA: ‘Mogu li se Grci vratiti? Samo kod Gige u šupi mogu nešto napraviti’

Sjajnu igru hrvatske reprezentacije i pobjedu protiv Grčke (4-1) u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo prokomentirao je i bivši izbornik Vatrenih Miroslav Ćiro Blažević.

Novi izbornik Zlatko Dalić probudio je uspavanu Hrvatsku koja je u četvrtak na Maksimiru u potpunosti deklasirala Grke i napravila ogroman korak prema SP-u u Rusiji. Odmah se u javnosti i među navijačima javila euforija, mnogi smatraju da Modrićeva generacija može nadmašiti legendarne Ćirine Vatrene koji su osvojili broncu u Francuskoj 1998.

‘Čačićev autoritet se izlizao’

“Vrlo rado bih stavio tu hipoteku pred sve njih. Jer ova generacija, ovaj kapacitet, ovaj koncentrat talenta koji je naša reprezentacija tako obilno manifestirala, ona mora imati ambicije za najviši nivo”, rekao je Blažević za RTL.

Nakon odlične igre i pobjeda protiv Ukrajine i Grčke nameće se pitanje zašto nismo gledali takvu Hrvatsku i u posljednjim mjesecima mandata Ante Čačića.

“To je jako složeno pitanje, u jednoj drugoj prilici, na kavi, mogu vam sve otkriti. Ali to su dva različita tipa, Dalić je lider, on može povesti, galvanizirati, utjecati na igrače, Čačićev autoritet je vrijeme izlizalo i onda je teško dobiti ono što je Dalić dobio jučer. A to je bila potvrda da je Dalić pravi izbornik”, dodao je Ćiro.

‘Pobijedit ćemo i u Grčkoj’

Na pitanje mogu li Grci do velikog preokreta u nedjelju u Pireju, Blažević je odgovorio:

“Rekli bi kod mene u Bosni: ‘Kod Gige u šupi’. Tamo mogu eventualno nešto napraviti, ali sam gotovo siguran da ćemo ih i tamo pobijediti jer razlika u kvaliteti je uistinu evidentna. S ovakvom igrom i podrškom igrači su vratili izgubljeno samopouzdanje i ne vjerujem da nećemo i tamo slaviti.”