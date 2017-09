ĆIRO O NAPADU NA CVITANOVIĆA: ‘Iza toga stoji ambiciozni tata čijeg sina nije uključio u ekipu’

O napadu na Dinamova trenera Marija Cvitanovića svoje je mišljenje izrazio i bivši izbornik hrvatske reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević.

Napad se dogodio u srijedu pred Cvitanovićevim stanom nakon povratka s utakmice Hrvatskog kupa koju je Dinamo igrao u Imbriovcu. Dvojica maskiranih napadača dočekala su Dinamova trenera pred njegovom zgradom, pretukli ga palicama i slomili mu ruku.

CVITANOVIĆ: ‘Moj privatni život je čist kao suza! Ako mi hoćeš oduzeti strast prema nogometu, uzmi pištolj i pucaj u mene’

‘Ovo me pogodilo’

Iako su iz Dinama i HNS-a sumnju svalili na nogometne huligane, Blažević smatra da se iza napada krije nešto drugo.



“Ovaj slučaj Marija Cvitanovića me jako pogodio – kao i svaki istup huliganstva, ovo je za svaku osudu. Ovo ne bih stavio u kontekst cjelokupne situacije, ovo je, po meni, rezultat ambicioznog tate čijeg sina on nije uključio u ekipu ili mu dao željeni značaj. To ide dotud, i sam sam bio žrtva takvih prijetnji”, rekao je popularni Ćiro za HRT.

‘Šukera ne bih dirao’

Iako je u prošlosti često kritizirao ‘svoga sina’ Davora Šukera, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, danas smatra da nije vrijeme za njegovu smjenu.

“Kada govorimo o Šukeru, svi će se iznenaditi. On je planetarna zvijezda, on je član UEFA-ina najužeg kora, ne bih njega dirao, nego one koji nemaju petlju i samo dižu ruke i prihvaćaju svaku anomaliju”, dodao je Blažević.