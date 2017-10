‘ČILEANCI’ SE OKUPILI 30 GODINA KASNIJE: ‘Nismo bili ni svjesni što nas očekuje, guralo nas je zajedništvo i ljubav’

Pred punom dvoranom teatra Madlenianum u Beogradu u srijedu je održana premijera dokumentarnog filma “Čileanci” o nogometnoj reprezentaciji Jugoslavije koja je prije 30 godina osvojila naslov na Svjetskom U-20 prvenstvu u Čileu.

Uz autora filma Gradimira Brankovića predstavili su se i mnogi tadašnji reprezentativci, uključujući i naše Davora Šukera, Roberta Jarnija i Zvonimira Bobana.

‘Jedna od najljepših stvari u karijeri’

“Sjećam se da nas u mladosti roditelji nisu mogli da natjerati u kuću, dok današnju djecu morate na silu odvajati od računala i mobilnih telefona i tjerate ih van. Kada smo nešto željeli, morali smo se izboriti za to, a danas je sve drugačije. Mislim da djecu treba usmjeravati ka sportu i poticati ih da budu što više fizički aktivni”, rekao je Jarni za N1.

“U Čile smo otišli jako mladi, ni svjesni što nas sve očekuje, željni dokazivanja, da igramo protiv cijelog svijeta. Naprijed nas je guralo to zajedništvo i ljubav prema ovom sportu. Kako je prvenstvo odmicalo, tako smo i mi sazrijevali i rasli, kako kao nogometaši, tako i kao ljudi. Pamtit ću to prvenstvo kao jednu od najljepših stvari u svojoj karijeri. Drago mi je što sam došao u Beograd na premijeru ovog filma. Ponosan sam na sve svoje prijatelje, na ‘Čileance’ i na tu šampionsku energiju, kao i na činjenicu da smo ostali tako dobri do sada”, dodao je Boban.



Reprezentacija Jugoslavije u skupini je svladala Čile, Australiju i Togo, u četvrtfinalu Brazil, u polufinalu Istočnu Njemačku, a u finalu Zapadnu Njemačku. Davor Šuker je sa šest golova bio drugi strijelac turnira. Video s premijere možete pogledati OVDJE.