ČIJI JE LJEPŠI? Real se pohvalio Modrićevim i Kovačićevim golovima

Which #RMCity GOLAZO is your favourite?

💥 @marcoasensio10

🔥 @MateoKova16

🎯 @nachofi1990

🌟 @lm19official

🔨 @ToniKroos

⚡ @isco_alarcon pic.twitter.com/EcA1ioSdpM

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 13, 2017