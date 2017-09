ČIČAK NASTAVIO OBRAČUN S HAJDUKOM: ‘Kos je uveo verbalni delikt i uskratio nam ljudska prava’

Promatrači Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) su i prošli vikend u okviru projekta ‘Izravna prevencija navijačkoga nasilja’ pratili utakmice domaćeg nogometnog prvenstva. Osim što su zabilježili već uobičajene navijačke povike, zanimljivo je istaknuti i da je nastavljen sukob HHO-a i Hajduka.

Najviše su primjedbi promatrači HHO-a zabilježili na utakmici između Istre 1961 i Dinama (0-0) igranoj na stadionu Aldo Drosina u Puli.

Vrijeđanje Mamića

“Susret je protekao bez većih navijačkih ispada, a zabilježili smo višekratno skandiranje ‘Mamiću Cigane, odlazi iz svetinje’ u 41. minuti. Na samom kraju poluvremena i početku drugog (44. i 46. minuta) BBB skandiraju ‘Zdravo Mamić srpsko kopile’. U 77. minuti izdvojena skupina BBB pali dvije baklje, a u 78. minuti jednu ubacuju na travnjak. Posljednjih desetak minuta BBB uporno pjevaju ‘Jebi se Zdravko, s tobom je gotovo'”, stoji u izvještaju HHO-a.



Neformalnog vladara hrvatskog nogometa Zdravka Mamića vrijeđala je i Torcida na utakmici Hajduk – Lokomotiva (2-2) na Poljudu.

“U 94. minuti Torcida skandira ‘Ubi, ubi purgera’ i ‘Jebo vas Mamić'”, navodi HHO.

‘Samovoljne mjere’

U zaključku izvještaja predsjednik HHO-a Ivan Zvonimir Čičak još se jednom obračunao s upravom Hajduka i prvim čovjekom splitskog kluba Ivanom Kosom kojeg optužuje za uskraćivanje ulaznica. Čičak se u svojoj žalopojki dotaknuo i verbalnog delikta, komunističke diktature, uskraćivanja ljudskih prava…

“Promatračima HHO-a ponovo su uskraćene ulaznice za profesionalno obavljanje posla promatrača u zaštićenom dijelu gledališta (lože). To je nastavak ponašanja predsjednika uprave Hajduka Ivana Kosa od prosinca 2016. kada je počeo udaljavati promatrače HHO-a, rekavši mi osobno da je to zbog sadržaja naših izvješća s kojima on nije zadovoljan. Vidljivo je to i iz otvorenog pisma Slobodnoj Dalmaciji od 2. prosinca 2016. koje su prenijele Sportske novosti. Kos nikada nije naveo nikakav dokument i argument kojim bi dokazao tvrdnje i izrazio nezadovoljstvo činjeničnim zapisima u našim izvješćima, pa se prema tome njegova samovoljna odluka bazira se na ‘odokalnoj impresiji’ temeljem koje je uveo u praksu verbalni delikt. HHO ne može, ne smije i neće nikada prihvatiti ovako samovoljne mjere budući da su brojni članovi HHO-a bili pioniri borbe protiv verbalnoga delikta u vrijeme komunističke diktature. Prema tome, ukoliko uprava Hajduka ne želi promatračima HHO-a u budućnosti osigurati službeni status kakav su imali do samovoljnog akta Kosa, neka se javno očituje. U protivnom ćemo se snaći motriti utakmice na svoj način i ubuduće ćemo na svakom izvješću napisati da su nam zbog samovolje Kosa uskraćena ljudska i profesionalna prava”, poručio je Čičak.