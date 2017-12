ČETIRI MOĆNA STROJA UBILA SVAKU NEIZVJESNOST: I prije Nove godine znamo prvake u gotovo svim ligama petice

Neizvjesnost traje samo u Italiji gdje Napoli ima tek bod više od branitelja naslova Juventusa poslije 18 kola.

Nogometaši Dinama jesenski su dio hrvatskog prvenstva završili s ogromnih 12 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratitelja Hajduk i jednu ruku praktički već drže na trofeju koji su prošle sezone, nakon 11 godina dominacije, prepustili Rijeci. Dinamova velika prednost nije, međutim, ništa neobično u europskom nogometu ove sezone. U četiri od pet liga ‘petice’ već i prije Nove godine znamo prvake. Naravno, daleko je još kraj, ali sve osim trijumfa Manchester Cityja, Bayerna, Barcelone i PSG-a bi bilo prilično šokantno.

Za englesku Premier ligu mnogi će reći da je najizjednačenija i da ima najviše klubova koji konkuriraju za naslov. Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham… Svi su dovoljno bogati da stvore momčad koja se može boriti za naslov, ali unatoč tome, u Engleskoj ove sezone nema ni najmanje neizvjesnosti. Genijalni trenerski um Pepa Guardiole ponovno je stvorio moćan stroj koji melje sve pred sobom i ostavlja konkurente bez ikakvih izgleda. Njegov Manchester City je na rekordnom nizu od 18 pobjeda i ima nevjerojatnih 15 bodova prednosti pred Manchester Unitedom.

Od poraza protiv Arsenala u polufinalu prošlosezonskog FA kupa, Manchester City je nanizao 28 utakmica u Engleskoj u kojima nije izgubio. Nitko na Otoku nema recept za Guardioline trupe i doista je teško povjerovati da bi se na kraju sezone naslov prvaka mogao slaviti bilo gdje drugdje osim na Etihadu. Za usporedbu, prošle je sezone prvak Chelsea nakon 20 kola imao pet bodova prednosti pred Liverpoolom i vladala je kakva-takva neizvjesnost. Ove je sezone nema…

U Španjolskoj je dosad odigrano 17 kola, a prošle je godine u toj fazi natjecanja Real Madrid imao plus od četiri boda u odnosu na Sevillu i pet u odnosu na Barcelonu. Danas Katalonci imaju velikih devet bodova prednosti pred Atleticom, 11 pred Valencijom i čak 14 pred Realom (odigrao utakmicu manje). S obzirom da se radi o Barceloni koja nam je u posljednjih desetak godina u više navrata pokazala kako se dominira, šanse da bi moga ispustiti ovoliko vodstvo su ravne nuli. Posebno kad se uzme u obzir da je već odradila gostovanja kod Atletica, Reala i Valencije.

Vladavina Bayerna u Njemačkoj nije nikakva novost i iznenađenje. Uvjerljivo je to najbogatiji i najmoćniji klub u Bundesligi, klub koji već desetljećima ostavlja mrvice konkurentima, a posljednjih je to godina podignuto na još višu razinu. Bavarci su osvojili posljednjih pet naslova njemačkog prvaka, a na najboljem su putu da pospreme u džep i šesti s obzirom da poslije 17 kola drugoplasirani Schalke ima zaostatak od 11 bodova. Puno je to komotnija situacija za najtrofejniji njemački klub u odnosu na prošlu sezonu kada je nakon 17 kola imao samo tri boda više od RB Leipziga. Današnja ogromna prednost Bayerna ipak pomalo i čudi kad se uzme u obzir da je nakon sedam kola zaostajao pet bodova za Borussijom Dortmund. Samo deset kola kasnije stanje je potpuno drugačije i Heynckesovi nogometaši mirno plove prema novom naslovu.

Kad su ljetos platili rekordnu odštetu od 222 milijuna eura za Neymara, a potom doveli i Kyliana Mbappea (nagađa se za 180 milijuna eura), bilo je jasno da čelnici PSG-a stvaraju momčad za napad na Ligu prvaka, a francusko će prvenstvo osvojiti ‘usput’. U Ligi prvaka su još daleko od cilja, ali već sada mogu napraviti mjesto u vitrini za novi pehar namijenjen osvajaču Le Championnata. Devet bodova više od Monaca i Lyona nakon 19 kola jamči Parižanima proljeće bez stresa. I u Francuskoj je lani u ovo doba bilo puno neizvjesnije, vodila je tada Nica s dva boda prednosti pred kasnijim prvakom Monacom, a PSG je bio tek treći s pet bodova zaostatka.

Prava neizvjesnost, kad su lige ‘petice’ u pitanju, danas traje samo u Italiji gdje Napoli ima tek bod više od branitelja naslova Juventusa poslije 18 kola. Unatoč krizi u koju je upao, ne treba otpisati ni trećeplasirani Inter koji kaska pet bodova, pa ni Romu i Lazio koji s odigranom utakmicom manje zaostaju za Napolijem sedam, odnosno devet bodova.