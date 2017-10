ČEFERIN ŽELI UVESTU SALARY CAP U EUROPU: ‘Moramo nešto napraviti ako želimo sačuvati nogomet’

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin kazao je da zagovara proračunske restrikcije za najbogatije europske nogometne klubove koji bi plaćali i jednu vrstu “poreza na luksuz”, čime bi se bolje izbalansirala kvaliteta klubova i zanimljivost natjecanja, te osigurao razvoj nogometa u manje bogatim sredinama.

“Razlike između siromašnih i vrlo bogatih klubova sve su veće, pa ćemo u Europi uskoro imati četiri do pet klubova s godišnjim proračunom iznad milijarde eura. Zato moramo nešto napraviti ako želimo sačuvati taj sport”, kazao je Čeferin u razgovoru za RTV Slovenija.

Čeferin je rekao da u tom smislu očekuje potporu u nogometnoj struci, ali i kod političara iako u Europi ne postoji praksa dogovora o limitu sredstava koji klubovi smiju trošiti za kupnju novih igrača i za njihove plaće, tzv. “salary cap”, kako je to slučaj u nekim profesionalnim ligama u SAD-u.

Ništa bez politike

“Europska komisija nam kaže da se to kod nas ne može jer se radi o slobodnom tržištu, dok nas političari širom Europe pozivaju da nešto učinimo za siromašnije jer se ovako dalje ne može. To je za mene populizam. Sami ne možemo to napraviti i političari nam moraju pomoći. Ako to ne učine, javno ćemo ih prozvati zašto nisu”, naglasio je Čeferin.



Dodao je kako je UEFA već odbacila ideje o formiranju europske “superlige” u kojoj bi se natjecali samo najbogatiji klubovi i da će UEFA nastaviti s aktivnošću kako bi se bolje kontrolirale velike razlike u proračunima, što bogate klubove potiče da bez ograničenja kupuju i igrače koji im ne trebaju, da bi smanjili natjecateljsku konkurenciju.

“Uvjeren sam da ćemo u tome imati potporu klubova, potporu liga, potporu javnosti i medija, a preostaje da vidimo kako će se prema tome opredijeliti politika”, zaključio je predsjednik UEFA-e Čeferin.