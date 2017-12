LUDA UTAKMICA NA CAMP NOUU: Messi prekinuo crni niz, ali je Barça senzacionalno ostala bez pobjede

U sjajnoj uvodnoj utakmici 14. kola španjolskog prvenstva nogometaši Barcelone i Celte su na stadionu Camp Nou odigrali neodlučeno 2-2.

Barcelona je tako prvi put ove sezone ostala bez pobjede pred svojim navijačima, ali je i dalje sačuvala neporaženost, na kontu ima 11 pobjeda i tri remija. Uz odigranu utakmicu više, njezina prednost pred drugoplasiranom Valencijom sada iznosi pet bodova, a pred najvećim rivalom Real Madridom devet.

Šou Aspasa i Lopeza

Celta je do vodstva došla u 20. minuti nakon sjajno odigranog kontranapada. Domaći je vratar Ter Stegen briljantno obranio udarac Maxiju Lopezu, ali se lopta odbila do Iaga Aspasa kojem nije bilo teško zabiti. Međutim, samo dvije minute kasnije Lionel Messi je izjednačio nakon lijepe akcije i asistencije Paulinha. Messiju je to bio prvi gol u posljednjih šest utakmica čime je prekinuo najdulji niz bez pogotka od travnja prošle godine.

Katalonci su poveli u 62. minuti poslije još jedne fantastične akcije, a strijelac je bio Luis Suarez kojem je to šesti ligaški gol ove sezone. Osam minuta kasnije Aspas se probio po desnoj strani i dao povratnu loptu Lopezu koji je donio izjednačenje Celti i postavio konačan rezultat. Do kraja utakmice su obje momčadi imale sjajne prilike, posebno Barcelona, ali se rezultat nije mijenjao.

Strašan Barcelonin niz

Celta je na taj način nastavila mučiti Barcelonu: u posljednjih sedam okršaja ovih suparnika Katalonci su čak četiri puta ostali bez pobjede. Zanimljivo je, osim toga, dodati i da je ovo bila 19. uzastopna domaća ligaška utakmica u kojoj je Barcelona postigla najmanje dva gola što joj je posljednji put uspjelo u razdoblju od siječnja 1960. do veljače 1961. godine.

Naš Ivan Rakitić igrao je za Barçu do 79. minute kada ga je zamijenio Paco Alcacer.