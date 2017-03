ČAČIĆU, NAĐI DOBRO RJEŠENJE! Ćorluka propušta Ukrajinu, a to je udarac od kojeg se Vatreni u pravilu teško oporavljaju

Prošlo je već gotovo jedanaest godina otkad je Vedran Ćorluka debitirao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ljeto 2006. godine, zauzeo mjesto u posljednjoj liniji i zadržao ga svo ovo vrijeme.

Koliko je stup obrane hrvatske reprezentacije za nju važan vidi se kroz same oglede u kojima on, kojeg u nastupu za Vatrene ne može zaustaviti niti u potpunosti okrvavljena glava, ‘komandira’ obranom, ali i poražavajuća statistika izabrane nogometne vrste kada on za nju ne nastupa.

TEŽAK UDARAC ZA VATRENE: Ozlijedio nam se jedan od najvažnijih aduta, Čačić neće zvati zamjenu

Upravo takva utakmica je pred vratima. Ćorluka će, potvrđeno je, propustiti kvalifikacijski ogled protiv Ukrajine za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, a zašto je to važno kazuje sljedeće – Hrvatska je, od Ćorlukinog debija za nju, odigrala samo sedam službenih utakmica bez njega i pritom je tek dvaput pobijedila.



Podsjećaju na taj podatak Sportske novosti navodeći da je riječ o utakmicama protiv Walesa (2-0 u kvalifikacijama za SP 2014.), odnosno protiv Finske u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Upisana su i tri remija (Turska 0-0, Belgija 1-1, Italija 1-1), ali i dva poraza (Škotska na Maksimiru i debakl na Wembleyju protiv Engleske na kojem je, bez njega i Luke Modrića, bilo 1-5).

Ćorluka propušta Ukrajinu zbog ozljede zadnje lože koju je zadobio u ligaškom susretu u kojemu je njegov Lokomotiv na domaćem terenu odigrao 1-1 (1-0) protiv vodećeg Spartaka.