ČAČIĆEVA PORUKA TALIJANIMA: ‘Mandžukić je krilo? Ne, on je ratnik! Pjaca? Vjerujte, zadivit će vas!’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić dao je intervju torinskom Tuttosportu u kojem je govorio o Juventusovim hrvatskim igračima Mariju Mandžukiću i Marku Pjaci.

Hrvatski dvojac redovito dobiva pohvale i od klupskog trenera Massimiliana Allegrija koji za Mandžukića govori da je ‘snažan igrač dobre tehnike od kojeg mladi moraju učiti’, dok Pjacu naziva igračem ‘kojem su zacrtane velike stvari i koji uvijek koristi dane mu prilike da napravi nešto značajno’.

Talijanski mediji ga cijene

Mandžukić je u dosadašnjem dijelu borbe za naslov talijanskih prvaka ostvario učinak od četiri pogotka i tri asistencije, no ono što statistika ne mjeri nije skriveno oku. Hrvatski napadač svojim igrama naprosto oduševljava pa je tako La Gazzetta dello Sport nedavno ustvrdila sljedeće:

“Prije sedam dana rođen je novi Juventus, koji je nastavio s pobjedama u prvenstvu protiv Lazija i Sassuola te u kupu protiv Milana. Tajna uspjeha “bianconera” zove se Mario Mandžukić, najkorisniji igrač Juventusa. Njegova pluća omogućavaju mu pokrivanje cijelog terena, a visinom odnosi pobjede u svim dvobojima. To je posebno važno na novoj poziciji na krilu, gdje ga čuvaju bekovi, koji su u pravilu niži od njega. Ali, Mandžukić nije samo sirova snaga, itekako zna s loptom, što je pokazao kada je petom krasno proigrao Sandra za prvi gol protiv Sassuola.”



Sa navedenim se slaže i Čačić koji smatra da je Juventus prava sredina za Mandžukića, igrača od velike važnosti za taj klub.

“On je krilo? Ne, on je ratnik! Mnogi se bore deset minuta, on to čini uvijek. Čak i na treninzima”, uvjerava hrvatski izbornik.

“Mislim da može biti bolji i ostvariti više u odnosu na ono iz prijašnjih klubova. Za Marija je najvažnija stvar da ne gubi ritam i da igra u kontinuitetu, što i jest slučaj. U tom slučaju mislim da je moguće od njega očekivati i dvadeset pogodaka. Vjerujem da je Allegri sretan: Mario je igrač koji agresivnim pritiskom diktira način igre suparnika čime pojednostavljuje igru u obrani svoje momčadi”, kazuje Čačić koji Mandžukićeve pogotkom nakon udarca glavom objašnjava njegovim visokim skokom, snagom, agresivnošću, pravovremenošću i potpunom neustrašivošću u fizičkim duelima.

Pjacu čekaju velike stvari

“On ne priča puno, ali nemojte misliti da je tip zatvorene osobe. Osjećajan je, brižan prema obitelji i prijateljima. Voli pomagati ljudima u nevolji i čini to tiho, ne želi pritom biti u središtu pažnje. On je krasna osoba.”

Slično pozitivno mišljenje Čačić ima i o Pjaci pa je Talijanima poslao ovu poruku:

“Vidjet ćete, on će vas zadiviti. Postat će velik igrač!”