IZBORNIK U ELEMENTU NA OKUPLJANJU VATRENIH: ‘Modrić je dika i ponos hrvatskog roda! Nikad ne bi ostavio reprezentaciju’

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak na pripremama za dvoboje protiv Kosova (2. rujna) i Turske (5. rujna) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Naša je reprezentacija u posljednjem kvalifikacijskom nastupu poražena od Islanda (0-1), ali četiri kola prije kraja i dalje je na čelu skupine I. Hrvatska ima 13 bodova, kao i drugoplasirani Island, a po dva boda manje imaju Turska i Ukrajina.

‘Srna ostao pri svojoj odluci’

“Lani smo na početku kvalifikacija rekli da nam je cilj otići u Rusiju s prve pozicije. Nakon šest utakmica, od kojih smo dvije igrali bez gledatelja, mogu reći da smo bili uspješni. Bez obzira što smo često bili bez važnih igrača. Sve do Islanda, ta je utakmica malo produljila neizvjesnost kvalifikacija. I dalje smo prvi, imamo najbolju gol-razliku, i dovoljno snage i kvalitete koju ćemo, vjerujem, u idućih 45 dana opravdati”, rekao je izbornik Ante Čačić na okupljanju.

Pojasnio je i zašto je naknadno pozvao napadača Caena Ivana Santinija.

“Razgovarao s Nikolom Kalinićem koji me obavijestio da nije u bajnom stanju, tek je prešao u Milan. Nije imao kontinuitet treninga, pa neće konkurirati za Kosovo, već će raditi u drugačijem režimu”, istaknuo je izbornik.

U posljednje se vrijeme nagađalo oko toga hoće li Luka Modrić, koji je bio na meti kritika zbog promjene iskaza na suđenju Zdravku Mamiću, nastaviti igrati za reprezentaciju. Također, spominjala se i mogućnost povratka bivšeg kapetana Darija Srne u nacionalnu momčad.

“Luka je naš kapetan, najbolji svjetski veznjak, dika i ponos hrvatskog roda! On na najvišoj razini predstavlja našu domovinu, a to će činiti i dalje. Nikada mu nije palo na pamet ostaviti hrvatsku reprezentaciju. Bio sam u kontaktu i sa Srnom, rekao sam mu smo ostali bez Ćorluke, ozlijedio se i Jedvaj, a kako je situacija s Vrsaljkom prije mjesec dana bila drugačija nego danas, rekao sam Dariju da bi bilo dobro da bude s nama. On je razmislio o svemu, ali je ostao pri svojoj odluci”, pojasnio je Čačić.

‘Moguć je pokoji transfer’

Osvrnuo se za kraj i na mogućnost da netko od reprezentativaca u posljednjim danima prijelaznog roka promijeni klub.

“Važno je da igrači budu mirni, čini mi se da se samo jednom ili dvojici može dogoditi transfer. To nas može malo poremetiti, ali najvažnije je da igrač bude zadovoljan. Razgovarao sam s Perišićem, zadovoljan u Interu, novi ga trener jako cijeni i pripremaju mu novi ugovor. Razgovarao sam i s Kovačićem, ali gledajući koliko igra kod Zidanea, siguran sam da će ostati u Realu. A to je dobro i za klub i za njega. Na njemu će godinama počivati hrvatska reprezentacija”, zaključio je Čačić.