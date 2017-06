ČAČIĆ O NAPADIMA NA SEBE: ‘Nijedan stručnjak me ne kritizira, samo dežurni pljuvači koji su plaćeni za to’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić gostovao je na HNTV-u i još se jednom osvrnuo na poraz od Islanda (0-1) u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Hrvatska je u Reykjaviku odigrala vrlo slabu utakmicu i zakomplicirala si život u kvalifikacijama iako se još donedavno činilo da sigurno ide prema Rusiji. Naša reprezentacija i Island sada imaju po 13 bodova, ali odmah iza njih su Turska i Ukrajina s po 11.

KOMENTAR NET.HR-a: Ante Čačić, čovjek koji je buljio u teren… Bila je to nova prezentacija jedne njegove notorne karakteristike

‘Najbolji smo kad je najpotrebnije’

“Uvijek može biti bolje, ali nismo imali sve igrače na raspolaganju i naravno da to utječe na neke stvari u igri. Ali dobro, i druge su reprezentacije u takvoj situaciji. Ne smijemo biti nezadovoljni, skupina je aktivna i duboko sam uvjeren da će Hrvatska na kraju biti tamo gdje i pripada. Igrači su pokazali da su najbolji kad je najpotrebnije”, istaknuo je Čačić.



Kritike kako loše reagira tijekom utakmica i kako ne radi zamjene ili ih radi nelogično nisu baš najbolje sjele izborniku.

ĆIRO ZA NET.HR BRUTALNO RAZVALIO ČAČIĆA: ‘Tko ga je uopće i postavio za izbornika, pa nije reprezentacija njihova igračka’

REZULTATI ANKETE NET.HR-A: Stigli su poražavajući rezultati za izbornika Čačića

‘Zlobne kritike’

“Reprezentacija nije vođenje kluba koji ima utakmice svakih sedam dana. Do ove utakmice, pa čak ni u ovoj, Hrvatska nije bila inferiorna. Pravilo je da se počne mijenjati negdje u 60. minuti, ali to ništa ne znači. Kad se vidjelo da momčad dobro reagira prema meni, no o tome se šuti, onda su krenule zlobne kritike prema treneru. Ja ovaj posao radim 30 godina, pitajte sve klubove je li Ante Čačić imao igru, uz mene su igrači rasli. Kad govorimo o hrvatskoj struci, nisam vidio nijednu ozbiljnu kritiku mojeg rada. A dežurni pljuvači koji su plaćeni za to neka nastave tako”, poručio je Čačić i ipak priznao jednu svoju pogrešku.

“Očito da nisam pogodio pravu postavu protiv Islanda. Dodao sam veznjacima Kovačića jer je bio svjež i jer je dobar s Modrićem i Badeljom u komunikaciji, ideja je bila da s njima stabiliziramo igru, da imamo kontroliranu igru iz koje će se pripremiti završnica Kaliniću.”