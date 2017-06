ČAČIĆ NAKON (NE)PROSPAVANE NOĆI: Nakon ‘kibi dabi’ analize iz Reykjavika izbornik Vatrenih nastavio s frazama

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je u nedjelju prvi poraz u kvalifikacijskoj skupini I za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2018. U Reykjaviku je s 1-0 bolja od momčadi koju s klupe vodi Ante Čačić bila reprezentacija domaćina, Island.

Nakon šest utakmica u skupini ove su dvije izabrane vrste sada bodovno izjednačene na vrhu ljestvice s po četiri pobjede, remijem i porazom, odnosno s ukupno 13 bodova na kontu.

Iako je prve dojmove dao nakon utakmice pri čemu je spominjao ‘kibi dabi’ situacije naglasivši da ‘nije kasno mijenjao’, po povratku u Zagreb, Čačić je priznao da je u Islandu viđeno najslabije izdanje Vatrenih otkad je on izbornik.

“Nakon noći u kojoj nije baš bilo spavanja, dojam je isti: najveći je problem što 90 minuta nismo uspjeli nametnuti sebe. Domaćin je imao više energije, igrao agresivno, a mi nismo uspjeli kontrolirati loptu. Bila je to utakmica bez šansi s obje strane, na kraju su nam zabili gol gdje su najjači – iz prekida”, kazao je Čačić, prenosi nogometni portal Goal, pa odlučio odmah ostaviti utakmicu iza sebe:

“Treba sad zaboraviti ovu utakmicu i odmoriti se za jesen. Ova je momčad pokazala da su najbolji kad je najpotrebnije.”

Još se jednom osvrnuo na Island istaknuvši da ovoj generaciji hrvatske reprezentacije treba vjerovati:

“Nisu nas iznenadili, igraju kompaktno, preskaču igru, imaju jak skok, dobar aut… ali nas se pitalo, mi nismo bili pravi, za to ima dosta razloga, ne bih sad radio blic analizu, ali bila je to najlošija utakmica otkad sam izbornik, godinu i pol dana. To je nogomet, sport, treba vjerovati ovoj reprezentaciji.”