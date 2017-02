ČAČIĆ NAHVALIO SVOJU UZDANICU: Izbornik Vatrenih Talijanima otkrio tajnu Mandžukićeva uspjeha

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić boravio je posljednjih dana u Madridu i Torinu gdje je uživo gledao derbi-utakmice španjolskih i talijanskih klubova u kojima nastupa i velik broj hrvatskih igrača.

Nakon što je odgledao susret Atletico Madrida i Barcelone u Kupu kralja i dolazak ondje iskoristio za viđenje sa Šimom Vrsaljkom, Ivanom Rakitićem, Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem, Čačić je bio u Torinu na ogledu Juventusa i Intera, koji je iskoristio kako bi na djelu vidio i porazgovarao sa Marijem Mandžukićem, Markom Pjacom (nije igrao), Marcelom Brozovićem i Ivanom Perišićem.

Budući da je posljednje okupljanje reprezentacije (ne računajući postavu koja je igrala na Kina kupu) bilo u studenom, a sljedeće će biti krajem ožujka kada Hrvatska igra protiv Ukrajine u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018., jasno je da Čačić nije mogao dopustiti da prođe toliko vremena bez da stupi uživo u kontakt s nositeljima igre Vatrenih.

Svoje je dojmove o igračima prenio torinskom Tuttosportu za koji je govorio najviše o Mandžukiću.



‘Mandžukićeva tajna? Njegov mentalitet’

“Marija dobro poznajem i njegove izvedbe u novom sustavu igre nisu iznenađenje. Mario je dobro igrao dobro na toj poziciji na početku karijere, na klupskoj i reprezentativnoj razini. Posjeduje fizičke i tehničke predispozicije da bude važan i kao vanjski napadač. Iako započinje na poziciji lijevog krila i dalje ulazi u kazneni prostor i biva opasan. Allegri je sjajan trener, a meni se tih 4-2-3-1 čini dobrim da se iskoristi kompletno napadačko oružje”, smatra Čačić uz dodatak:

“Mislim da je Mario prvi koji će reći da će igrati na bilo kojoj poziciji, samo da je u startnoj momčadi. On je timski igrač. Izvrsnu momčadsku igru pokzaivao je i ranije u Bayernu, Atleticu i Juventusu, a uvjeren sam da može jamčiti jednako važan doprinos kad starta na strani. Vidjet ćete da će i kao krilni napadač biti igrač odluke. Allegri ima nekoliko vrhunskih napadača, u Hrvatskoj se to naziva slatkim brigama.”

Na upit koja je Mandžukićeva tajna, Čačić je bio jasan:

“Njegov mentalitet. Svatko se može junački boriti deset minuta tijekom utakmice ili treninga, samo rijetki to mogu raditi cijeli ogled. Mario spada među njih. Ne čudi me da su navijači prepoznali njegov borbeni duh, njegovu volju za pobjedu i posebice doprinos momčadi. On je timski igrač, ali i vrhunski napadač jak u zraku, agresivan i dobar u završnicama. Nije slučajno da je posljednjih godina igrao za neke od najboljih europskih klubova.”

‘Moramo pronaći najbolji način’

Na opasku da to i njemu samome daje opciju više kako bi na travnjak mogao istovremeno poslati Mandžukića, Nikolu Kalinića i Ivana Perišića (koji zbog crvenog kartona propušta Ukrajinu), Čačić je kazao:

“To je jedna od mogućnosti, ali isto tako moramo poštivati ulogu koju su Mandžukić i Perišić imali u reprezentaciji u nekoliko proteklih godina. Moramo pronaći najbolji način kako bismo iskoristili najviše od potencijala kojeg posjedujemo. To nije jednostavna odluka.”