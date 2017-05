BURAN ZAVRŠETAK DRUGE LIGE: Cibalia doznala suparnika u kvalifikacijama za ostanak

Nogometaši Gorice osvojili su drugo mjesto u Drugoj HNL i igrat će u kvalifikacijama za plasman u prvoligaško društvo protiv pretposljednjeg sastava HNL-a Cibalije. Gorica je u susretu posljednjeg kola na svom terenu odigrala 1-1 protiv izravnog konkurenta Solina.

Uoči završnih 90 minuta u drugoj ligi Gorica je bila druga na ljestvici s 56 bodova, dok je Solin bio treći s 54 pa je bilo jasno kako je gostima potrebna pobjeda kako bi produžili sezonu i zadržali izglede za ulazak u društvo najboljih, dok je domaćima za isti uspjeh bio dovoljan i bod.

Je li lopta prešla crtu?

Solin je poveo u 15. minuti kada je Ivan Perković iskoristio neopreznost domaćeg vratara Kristijana Kahline, oteo mu loptu i pogodio mrežu. Taj je rezultat vrijedio sve do same završnice utakmice, a onda se u 87. minuti u junaka Gorice pretvorio Ante Radoš koji je visoko skočio i udarcem glavom poslao loptu iza leđa Hrvoja Višića. Gostujući branič Zvonimir Šarlija pokušao je izbiti loptu s gol-linije, no dojam je da su suci dobro procijenili kako je lopta čitavim obujmom prešla crtu i ispravno dosudili pogodak za Goricu. Uslijedili su burni protesti igrača Solina, no odluka se nije promijenila.

Druga Gorica je tako prvenstvo okončala s 57 bodova, dok je Solin ostao treći s 55. Prvo mjesto i izravni plasman u prvu ligu po prvi put u klupskoj povijesti još prije dva tjedna osigurao je Rudeš. Cibalia i Gorica će kvalifikacijske utakmice za nastup u prvoj ligi igrati 4. i 7. lipnja. Ždrijeb domaćinstava održat će se u ponedjeljak.