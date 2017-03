BUDI SE GRAD BAROKA: Varaždin dobio domaćinstvo dvije prave nogometne poslastice

Varaždin će u svibnju biti domaćin finalne utakmice Europskog nogometnog prvenstva za igrače do 17 godina te finala Hrvatskog nogometnog kupa (31. svibnja). Ugovor o organizaciji utakmica u petak je potpisan između Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) i Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

U varaždinskom Županijskom nogometnu savezu ugovor su potpisali izvršni direktor HNS-a Damir Vrbanović i predsjednik Zajednice Alan Runac. Vrbanović je rekao kako je Varaždin odabran i prije no što je UEFA dodijelila EP U-17 Hrvatskoj, a s ciljem revitalizacije interesa za nogomet u Varaždinu.

‘HNS osigurao sredstva’

“UEFA je za hrvatski nogomet učinila veliku stvar jer je u trenucima kada možda infrastruktura nije bila u najboljem stanju vjerovala da ćemo uspjeti biti dobri organizatori Europskog prvenstva U-17. HNS je osigurao određena financijska sredstva radi reguliranja svih tehničkih, organizacijskih i infrastrukturnih nedostataka u Varaždinu. Vjerujemo da će grad, klub i stadion biti izvrsni domaćini tri europske utakmice i finala Hrvatskog nogometnog kupa, moguće između dvije trenutno najbolje momčadi u Hrvatskoj”, kazao je Vrbanović.



Runac je EURO U-17 ocijenio veliki događajem za Varaždin, baš kao i uređenje stadiona.

Cilj U-17 reprezentacije plasman na SP

“Zajednica u planovima ima obnovu stadiona koji se godinama nije uređivao. I da HNS nije došao s ovim natjecanjem, sami bismo krenuli u rekonstrukciju. Ali, bez pomoći Saveza ne bismo bili sposobni to učiniti u ovom obujmu”, kazao je predsjednik Zajednice sportskih udruga.

Na potpisivanju ugovora bili su i Christophe Von Wattenwyl iz UEFA-e, koji je došao u provjeru stadiona u Varaždinu, te direktor turnira Romeo Jozak. On je najavio kako je cilj hrvatske reprezentacije do 17 godina plasman na Svjetsko prvenstvo, što će ostvariti pet najboljih reprezentacija EP-a koji će se igrati od 3. do 19. svibnja u Hrvatskoj. Nastupit će 16 najboljih reprezentacija koje će na osam hrvatskih stadiona odigrati 32 utakmice.