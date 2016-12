BROJKE NE LAŽU: Hajduk je protiv Dinama i Rijeke slavio samo jednom u posljednjih 35 utakmica

Niz utakmica u kojima nogometna momčad Hajduka nije svladala Rijeku trenutačno je na brojci 17. Jednako poražavajuć za splitski klub jest i njihov omjer protiv Dinama u posljednje vrijeme. Naime, u zadnjih 18 ogleda slavili su protiv hrvatskih prvaka samo jednom, u ožujku ove godine.

U dva slična niza jedna je razlika – onaj negativni protiv Rijeke odnosi se samo na utakmice hrvatskog prvenstva, dok su u poražavajućem protiv momčadi iz Maksimira uračunate i utakmice igrane u Kupu. Puno je to razočaranja za navijače poljudskog prvoligaša koji, ma koliko god se govorilo o ‘kuhinjama’ u domaćem natjecanju i, realno, kvalitetnijim kadrovima spomenutih suparnika, gotovo u pravilu ostaje praznih džepova protiv Rijeke i Dinama.

Ova tri kluba povezuje i ime Miroslava Ćire Blaževića, proslavljenog trenera koji je kroz bogatu karijeru vodio igrače sva tri kluba. Za Slobodnu Dalmaciju je Blažević prokomentirao poražavajuće brojke Hajdukovih igrača.

“Čovječe Božji, pa to je statistička blamaža! Ja sam iznenađen već godinama kako to Hajduk luta, kao da je klub iz Tibeta, a ne iz Splita?! Ja sam ogorčen i zbog navijača Hajduka, jer mi je i Hajduk na srcu, kao apsolutna veličina, na stranu rivalstvo, ali Hajduk je Hajduk! I kako to uprave što vode Hajduk zadnjih godina nemaju svijest što je to najvažnije?! A to je rezultat! Statistika je nauka egzaktna i neka ovi koji vode klub budu svjesni što je najvažnije, da im se sredovječni navijači ne ohlade. A nije lako trpjeti permanentno pomanjkanje rezultata. Ako je netko za navijače i razumije ih, onda sam to ja!”, kazao je Ćiro.