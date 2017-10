BREKALOV STUTTGART DO POBJEDE U ZADNJIM SEKUNDAMA: Tehnologija poništila penal Kölnu, a onda je došao još jedan udarac

U prvoj utakmici osmog kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je u dramatičnoj završnici na svom terenu svladao Köln s 2-1 (1-0) golom u četvrtoj minuti nadoknade vremena.

Domaći su poveli pred kraj prvog poluvremena preko Donisa (38), za goste je izjednačio Heintz (77), da bi glavni sudac u 90. minuti pokazao i na bijelu točku u korist Kölna. No, nakon dugotrajnog pregleda snimke on je tu svoju odluku promijenio, da bi do kraja utakmice Stuttgart stigao do pobjedničkog gola kojega je postigao Akolo (90+4).

Domaćinu pobjeda nakon 17 godina

Junak Stuttgarta Akolo je u igru ušao u 61. minuti umjesto mladog hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala.

Zanimljivo je spomenuti da je prvi put od 2000. godine pobjedu u okršaju ovih dviju momčadi odnio domaćin.

Stuttgart je sada 10. na ljestvici s deset bodova, dok je Köln zarobljen na dnu s jednim bodom. Na vrhu je Borussia iz Dortmunda s 19 bodova, pet manje imaju Bayern i Hoffenheim.