BOŽIĆNI EL CLASICO: La Liga donijela raritetnu odluku radi konkurencije moćnog Premiershipa

Prvi ‘el clasico’ sezone u španjolskom prvenstvu između Real Madrida i Barcelone, koji je na rasporedu u 17. kolu, igrat će se u subotu 23. prosinca u 13,00 sati, objavio je u ponedjeljak predsjednik La Lige Javier Tebas.

Utakmica se trebala igrati 20. prosinca, kao i ostali susreti te runde i u normalnom terminu. No, Tebas je kazao i kako će se to 17. kolo španjolskog prvenstva igrati pet dana, od utorka 19. prosinca do subote 23. prosinca.

Satnica ‘el clasica’, koji se igra usred dana u vrijeme ručka što je neuobičajeno za Španjolsku, odlučena je kako bi se privukao što veći broj televizijskih gledatelja u inozemstvu, a posebno radi konkurencije moćne Premier League na azijskom tržištu.

Real i Barça su već igrali tri puta od početka nove sezone, jednu prijateljsku utakmicu krajem srpnja u SAD-u u kojoj su sa 3-2 slavili Katalonci, i još dvije utakmice Superkupa u kolovozu koje je obje dobio “Kraljevski klub” (3-1, 2-0).