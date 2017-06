BORUSSIA PRONAŠLA TRENERA: Kreator jedne od najvećih ovosezonskih senzacija stiže u Dortmund

Tjedan dana nakon što su uručili otkaz Thomasu Tuchelu čelnici Borussije Dortmund pronašli su novog trenera.

Iako je veliki favorit za klupu bio trener Nice Lucien Favre, a kroz medije se provlačilo i ime bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, vodstvo Borussije na koncu se odlučilo za nizozemskog stručnjaka Petera Bosza (53). Riječ je o treneru koji je u netom završenoj sezoni ostvario senzacionalan uspjeh s Ajaxom.

Uzori Guardiola i Cruyff

S vrlo mladom momčadi amsterdamskog kluba Bosz je dogurao do finala Europske lige u kojem je ipak bolji bio Manchester United. No, dopadljiva napadačka igra s mnoštvom golobradih mladića otvorila mu je vrata Borussije Dortmund s kojom je dogovorio suradnju do 2019. godine. Nijemci su, navodi Bild, pristali platiti pet milijuna eura odštete Ajaxu, a Bosz će na Westfalenu zarađivati četiri milijuna eura godišnje.

Perfekt! Bosz wird neuer @BVB-Trainer!

Heute wird der Tuchel-Nachfolger auch schon vorgestellt https://t.co/SCBd1M831F pic.twitter.com/W9lCFvuhtT — BILD Sport (@BILD_Sport) June 6, 2017

Najveći dio igračke karijere Bosz je proveo u Feyenoordu, a kao trener je imao samo jednu kraću epizodu izvan Nizozemske – 2016. je vodio Maccabi iz Tel Aviva. Prema vlastitom priznanju, obožava napadački nogomet, a trenerski su mu uzori Pep Guardiola i Johan Cruyff.

Tuchel (43) je dobio otakz u Borussiji tri dana nakon osvajanja Njemačkog kupa, prvog klupskog trofeja od 2012. godine, a presudile su mu nesuglasice s s izvršnim direktorom Hans-Joachimom Watzkeom i dijelom igrača.