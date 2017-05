BOMBA IZ ŠPANJOLSKE: Real spreman prodati Modrića za 50 milijuna eura europskom velikanu?

Španjolski, talijanski i engleski mediji pišu o mogućem transferu Luke Modrića iz Real Madrida.

Španjolski Don Balon, inače medij sklon senzacijama, tvrdi da je Real spreman prodati 31-godišnjeg Modrića za 50 milijuna eura (Prema Transfermarktu vrijedi 45 milijuna eura), a Milan želi jednog od najboljih veznjaka današnjice, čak imaju i novac za ovaj transfer.

Teško je reći koliko priča ‘pije vodu’, ali mediji su se raspisali o tome. Naime, Hrvat će uskoro napuniti 32. godine i to bi, financijski, bio dobar posao za Španjolce.

“Navodno u ovom slavnom klubu razmišlja se o tome da Modrić bude igrač oko kojeg će graditi novu momčad. Kinezi imaju novaca i pritom ne štede na jakim igračima, a neće štediti niti na ovom novom projektu jakog Milana”, piše Don Balon.



Ali, Talijani se pitaju bi li to bio pametan posao za Milan? Jer ipak, Modrić je zakoračio u tridesetu, a radi se o ozbiljnoj svoti za koju mogu dobiti puno mlađeg igrača za budućnost posrnulog kluba, koji se želi vratiti na staze stare slave. One pobjedničke…

“Real bi mogao doći u ozbiljnu kušnju za prodaju Modrića u redove Rossonera. Ali nije Milan jedini koji bi htio Hrvata, dvostrukog osvajača Lige prvaka. U redu za njegovim umijećem stoji i Bayern Munchen. Carlo Ancelotti cilja na ponovnu suradnju s Modrićem, kao za vrijeme igračkih dana u Madridu “, javlja britanski tabloid Daily Star.

Međutim, samo rijetki vjeruju da je i Modrić spreman napustiti Madrid i klub u kojem je već godinama jedan od glavnih igrača i za koji uživa igrati, a k tome Luka jako voli život u Madridu. Uz to, Vatreni u Realu ima produljeni ugovor do 2020. godine. U lipnju prošle godine, Florentino Perez odlučio se zahvaliti svojem ponajboljem igraču i vezati ga skoro pa do kraja karijere.

Perez je Modriću dao oko 7 milijuna eura godišnje po novom ugovoru. Zanimljivo, ali hrvatski veznjak na Instagramu prati Milan i često lajka objave slavnog kluba.