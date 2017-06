BIZARNE OZLJEDE NA TRENINGU: Dinamova zvijezda u usponu ozlijedila pomoćnika, Henriquez zaradio šavove ispod oka

Veliki Dinamov talent Filip Benković mogao bi 1. srpnja odigrati svoje prve minute nakon šest i pol mjeseci i onog derbija na Poljudu.

Nogometaši aktualnog hrvatskog doprvaka trenutno se nalaze na pripremama u Sloveniji. Za trenera Dinama Ivajla Peteva jako je dobra vijest što su mu svi koji su Moravskim Toplicama na raspolaganju.

Tek Perić i Filip Benković treniraju po nešto posebnijem programu. Dinamov liječnik Valentin Velikov. kazao je za Sportske novosti “kako je Benković dobro, u petak je i odradio trening normalno”.



Nema potrebe forsirati Benkovića

Liječnička služba Dinama pazi da se Benković ne optereti, jer nema potrebe forsirati. Cilj je da ga se polagano uvodi u utakmice, podiže minutaža. Sportske pišu kako su pripreme u Moravskim Toplicama donijele i svoju prvu žrtvu. Od prvog treninga u petak nije se uspjelo puno toga vidjeti, ali navečer je novinar SN-a naletio na pomoćnika Marka Marića s flasterima iznad oka. Marić je kazao “kako nije to ništa”.

‘A Gojak, pa tko će drugi!’

Nije želio raditi dramu od toga, no čuli su novinarsko pitanje i igrači, pa je Borna Sosa uz smiješak rekao:

“Imate samo jednom pravo pogađati tko mu je to napravio!”

Igrači koji su prolazili iza Sose uglas su kazali:

“A Gojak, pa tko će drugi!”

“Amer Gojak među igračima slovi za onog koji ima već podulji dosje ovakvih sitnih nesreća s treninga, ide, valjda, bespoštedno u svaki duel, nema tu zle namjere. Inače, Gojak stalno nešto zviždi, pjevuši, smije se, ne izgleda nimalo kao neki razbijač”, piše novinar Sportskih novosti koji već dugo godina prati Dinamo.

Uglavnom, u ovoj fazi priprema svi su još nasmijani i dobro raspoloženi, nema ljutih, umornih i nezadovoljnih. No bit će ih, prije ili kasnije, uvijek je tako. Domagoj Antolić pak trenira sa zamotanom rukom, zaštita je to zbog one ozljede koju je zaradio pred kraj prvenstva.

Nije to bilo sve što se tiče ozljeda na treningu. Čileanski napadač Angelo Henriquez u nedjelju je na treningu zaradio lakšu ozljedu ispod lijevog oka i dobio par šavova.