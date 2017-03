BIVŠI VATRENI PREDVIĐA NASLOV RIJECI: ‘Tko god je bio tamo, mogao je očekivati ovo. To je klub s glavom i repom’

Hrvatski vezni nogometaš Josip Radošević (22), koji se s Red Bull Salzburgom nalazi na korak do osvajanja austrijskog prvenstva, nastavlja napredovati kako bi ušao u hrvatsku reprezentaciju, a na kraju sezone bi se mogao vratiti i u španjolsku ligu, rekao je u razgovoru za Hinu.

On je ljetos napustio baskijski industrijski gradić Eibar pa preselio u barokni Salzburg gdje ove sezone očekuju naslov prvaka.

‘Otvoren sam za povratak u Španjolsku’

“Cilj je osvajanje prvenstva i kupa, a zatim i igranje Lige prvaka. Klub svake godine ima takvu ambiciju, a sada smo na dobrom putu prema ostvarenju toga. Očekujemo dvostruku krunu na kraju sezone. U Austriji je život kvalitetan, a u nogometu je sve dobro posloženo, svi uvjeti postoje za ostvarenje rezultata. Od uređenih stadiona gdje publika dolazi u velikom broju do načina treniranja u klubu”, rekao je Radošević.

Red Bull Salzburg igra u formaciji 4-4-2, a Radošević se nalazi u sredini veznog reda kluba kojem je malo nedostajalo da ove sezone prođe skupinu Europske lige u kojoj su se do samog kraja borili s francuskom Nicom, njemačkim Schalkeom i ruskim Krasnodarom.



GOL U UVJERLJIVOJ POBJEDI: Bivši veznjak Hajduka i Rijeke briljira u Austriji

“Ovo mi je bio prvi nastup u Europskoj ligi i zaista veliko i korisno iskustvo. Igrao sam teške utakmice, protiv dobrih europskih momčadi i stvarno šteta da nismo napravili iskorak jer smo bili blizu”, rekao je Radošević koji će sljedeći mjesec znati ostaje li u Salzburgu budući da mu u lipnju istječe jednogodišnji ugovor te postoji mogućnost produženja za dodatnu sezonu.

“Postoji i mogućnost odlaska, ja želim igrati što više, na visokoj razini biti standardan pa čekam razgovor s klupskim dužnosnicima. Želim definirati svoj status. Dobro se osjećam, u formi sam, željan igre i natjecanja. Što se Španjolske tiče, otvoren sam za povratak, znamo o kakvoj se ligi radi, no za oko mjesec dana znat ću više. Postoje još neke opcije”, kazao je Radošević koji je za Red Bull Salzburg nastupio u 20 utakmica te zabio tri pogotka i imao dvije asistencije.

Kontakt s Dinamom

Prošle sezone je Radošević šest mjeseci proveo na posudbi u Eibaru gdje ga je bio poslao Napoli. Sezonu su bili završili u sredini tablice, iznad očekivanja, za što im je uprava bila obećala bonuse. No Josip Radošević još uvijek čeka obećani novac iako je, kaže, on trebao biti isplaćen u prosincu, a sada već istječe ožujak.

“Iskustvo igranja u Eibaru je doista bilo pozitivno. Klub iz malog grada je dobro organiziran i sređen, a i ove sezone je visoko plasiran u prvenstvu, pa me neugodno iznenadilo ovo kašnjenje s isplatom bonusa. Bili su nam obećali novac ukoliko ostanemo u ligi, a zatim i zadržimo li se na višoj poziciji u prvenstvu. Mi igrači, uključujući i mene, svoje smo ispunili. Sada se samo nadam da će i oni ostati korektni. Tim više što su drugima već isplatili novac”, rekao je.

Prošlo je ljeto Radošević imao i kontakt sa zagrebačkim Dinamom koji je bio u potrazi za zamjenom za suspendiranog Arijana Ademija.

“Na kraju je ponuda Red Bull Salzburga bila najatraktivnija pa sam izabrao Austriju”, kaže.

‘Više sreće novoj generaciji’

Iako će za dva tjedna napuniti tek 23 godine dosad je prošao nekoliko europskih liga igrajući za Hajduk, Rijeku, Napoli, Eibar i Red Bull Salzburg.

“Možda je lakše kada se na nekom mjestu zadržiš duže, kada stekneš stabilnost, no gledajući sada na to, zadovoljan sam. Sve su to bile stepenice mog napretka, na svakoj od njih sam naučio nešto novo te stekao korisno međunarodno iskustvo”, rekao je.

Lani je bio dio mlade hrvatske reprezentacije koja je u Burgosu ostvarila veliku pobjedu od 3-0 nad Španjolskom, ali na kraju je završila u kvalifikacijskoj skupini iza Švedske i Španjolske ostavši bez odlaska na Europsko prvenstvo.

“Nesumnjivo, imali smo tešku skupinu. Ostvarili smo neke velike i važne pobjede, bili blizu prolaska, no nažalost zakazali smo na kraju u nekim utakmicama. Doista šteta jer smo imali sjajnu ekipu, a meni je uvijek bila čast i zadovoljstvo igrati za Hrvatsku. Uvijek sam se rado odazivao pozivima u mladu reprezentaciju. Nadam se da će nova generacija, u kojoj ja nažalost zbog godina više nemam pravo nastupa, biti uspješnija i sretnija”, izjavio je.

‘Hrvatska ide na SP’

Radošević je debitirao za A reprezentaciju 2012., a u petak će sa zanimanjem gledati kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Zagrebu.

“Puno smo kvalitetniji pa vjerujem u pobjedu pred našom publikom. Atmosfera među igračima je odlična te sam uvjeren u dobar rezultat i konačnici odlazak na Svjetsko prvenstvo”, rekao je.

Prati i događanja u hrvatskom prvenstvu gdje njegov bivši klub Rijeka grabi prema naslovu prvaka rušeći dugogodišnju dominaciju Dinama. Rijeka ima 65 bodova a Dinamo 61.

“Rijeka se diže iz godine u godinu. Onaj tko je tamo, ili bio tamo, mogao je očekivati ovako nešto. Klub ima glavu i rep, sve je posloženo. Drago mi je zbog njih, dobro rade, te me njihov uspjeh nije iznenadio. Imaju dobre šanse konačno osvojiti naslov”, zaključio je Radošević.