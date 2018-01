BIVŠI SUIGRAČ O NAJVEĆEM ROBIJEVOM POROKU: ‘Nijednom treneru nije padalo na pamet da mu zabrani cigarete’

“Pored svih igračkih vrlina, radi se o jako kvalitetnoj osobi i humanistu koji nema predrasude ni prema kome”, ističe Šabić.

Imenovanje Roberta Prosinečkog (48) izbornikom nogometne reprezentacije BiH i dalje je jedna od glavnih tema u medijima susjedne države. Nekadašnji bosanski nogometaš Nermin Šabić (44), koji je najveći dio karijere proveo u Hrvatskoj, ima visoko mišljenje o Prosinečkom, ali tvrdi i da je teško u ovom trenutku procijeniti je li njegov izbor dobar.

‘Upitno je hoće li uspjeti’

“Svi znamo za Robertov dobar rad u stručnom stožeru reprezentacije Hrvatske. Uspješno je vodio i reprezentaciju Azerbajdžana te imao solidne rezultate u klupskom nogometu vodeći Crvenu zvezdu i Kayserispor. Veliko je ime u svijetu nogometa. Međutim, hoće li uspjeti napraviti dobre rezultate i odvesti našu reprezentaciju na veći rezultatski nivo je jako upitno. Dobili smo respektabilno ime sa zavidnom igračkom karijerom, dokazao je da može uspješno voditi i klub i reprezentaciju. Suludo je unaprijed zaključivati hoće li će uspjeti, pogotovo jer su pojedini igrači prestali s igranjem za reprezentaciju. To će mu biti veliki problem, ali takav slučaj bi bio i da je Amar Osim izabran. Ukoliko budem u prilici razgovarati s njim, sugerirat ću mu da obrati pažnju i na Premijer ligu BiH, pogotovo na igrače iz mlade reprezentacije budući da bismo otuda mogli crpiti veliki broj kvalitetnih nogometaša. Robert je sada naš izbornik i trebali bismo mu svi pomoći kako ne bismo opet propustili neko veliko natjecanje”, rekao je za Klix.ba trener vodećeg bosanskohercegovačkog drugoligaša Zvijezde iz Gradačca.

‘Pokrenuo je hrvatski nogomet’

Šabić je igrao za Dubravu, Zagreb, zaprešićki Inter, Osijek, Zadar i Dinamo u kojem mu je Prosinečki bio suigrač.

“Pored svih igračkih vrlina, radi se o jako kvalitetnoj osobi i humanistu koji nema predrasude ni prema kome. S obzirom da sam bio mlađi igrač i tek došao u Zagreb, uvijek je bio na raspolaganju i s te strane mogu reći da je jako dobar čovjek. Uvijek sam nailazio na njegovu podršku i razgovor te smo se družili kad je god imao mogućnost”, dodao je Šabić i dotaknuo se Robijevog najpoznatijeg poroka.

“Jednostavno je uživao u cigaretama i volio ih je konzumirati. I treneri su znali za njegov porok. Međutim, kada izađe na teren i kad odradi ono što treba, nije više nikome smetalo što zapali, jer je on sve to kompenzirao svojim igrama. Nijednom treneru nije padalo na pamet da se buni ili da mu zabrani konzumiranje cigareta. U to vrijeme bio je broj jedan i mogu slobodno reći da je pokrenuo hrvatski nogomet svojim povratkom”, zaključio je nekadašni veznjak.