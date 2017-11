BIVŠI HRVATSKI IZBORNIK ZA NET.HR: ‘Grci će gristi, dati sve od sebe, što nama baš i ne odgovara’

Bivši izbornik Austrije, Hrvatske i Albanije ‘Herr’ Otto Barić najavio je za Net.hr današnju važnu utakmicu dokvalifikacija za odlazak na SP 2018. između Hrvatske i Grčke (20.45) na punom Maksimiru.

Došao je i taj dan. Dan kad će se odigrati prva od dvije utakmice dokvalifikacija za odlazak na Mundijal u Rusiju između Hrvatske i Grčke. Puno se tinte prolilo ovih dana u najavama utakmice. Puno je toga napisano, secirano… Sve sad to pada u drugi plan.

Na redu je “bitka za Rusiju”. Prva od dva čina… Navijači Vatrenih voljeli bi vidjeti “grčku tragediju” na Maksimiru. Ne znamo što bi na to kazali Eshil, Sofokle i Euripid. Ali znamo da bi Otto Barić htio vidjeti upravo takav pozorišni žanr pred više od 28 000 domaćih navijača…

“To je to. Došli smo do pretposljednjeg čina u ovim kvalifikacijama. Sad trebamo biti pravi. Bit će to jedna prava, ratnička utakmica. To što Grcima nedostaju neki od igrača neće činiti neku razliku u igri Grčke. Zašto? Jednostavno… Svi koji će zaigrati za Grčku bit će upravo takvi, grist će, dat će sve od sebe. Što nama baš i ne odgovara”, kazao nam je Otto Barrić i nastavio:

“Bitno je samo jedno. U jednoj utakmici protiv takve momčadi kao što je Grčka, bitno je da damo gol, a ne primimo ga. I onda je sve dobro. Putujemo, tada, mirniji, ako ne i u potpunosti mirni na uzvrat u Pirej”.

Barić je prokomentirao i Dalićevu dvojbu uoči utakmice za koju je donio odluku, kako je i sam izbornik jučer kazao na presici u Maksimiru uoči utakmice, ali nije htio otkriti ime. Na poziciji defenzivnog veznog umjesto ozljeđenog Milana Badelja zaigrat će Brozović ili Rakitić. U kombinaciji je još i Mario Pašalić, ali za takvo što ipak postoji manja vjerojatnost…

Dalić zna tko će dobiti taj “specijal” razbijanja igre i pritiska na glavnog i jedinog pravog kreatora grčke momčadi Fortounisa iz Olympiakosa, zna tko će biti korektor igre, onaj koji sve nadzire, koji čuva leđa Modriću i društvu u ofenzivnom dijelu.

“Ja znam samo jedno. Izbornik Zlatko Dalić dobar je trener, želim mu puno sreće i jako nam je bitno da on donese dobru odluku za taj ‘problem’, kao i da izborimo Mundijal. Ako, primjerice, Dalić smatra kako je taj Kostas Fortounis toliko važan za Grčku, onda smatram da bi od ove trojice igrača, dakle Rakitića, Pašalića i Brozovića, trebao izabrati jednog koji je najsigurniji i najčešće želi biti u duelu s tim igračem. Koji? To vam ne mogu reći”.

Otto Barić naglasio je i sljedeće:

“Bez obzira na Pašalićev talent, Dalić bi morao znati u kakvom je Pašalić stanju. No, odluka je njegova. On mora znati tko je tu najozbiljniji, ako smatra da je taj Fortounis tako važan za njih”, zaključio je Barić.