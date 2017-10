BIVŠI HRVATSKI IZBORNICI ZA NET.HR O PREPORODU VATRENIH: ‘Svaka čast Daliću, odlično je prodrmao momčad! Šok terapija je uspjela’

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Olimpijskom stadionu u Kijevu, pred 70.000 fanatičnih navijača, golovima sjajnog Andreja Kramarića slavila protiv neugodne Ukrajine 2-0.

Bila je to utakmica “biti ili ne biti” za hrvatske nogometaše. Situacija je bila iznimno teška. Vatreni su uoči dvoboja bili posljednje plasirana reprezentacija u poretku momčadi koje su zauzimale drugo mjesto svojih ljestvica, što je značilo da smo bili izvan dosega dodatnih kvalifikacija.

U tom slučaju, remi je “odrađivao” posao jedino da su Wales i Irska odigrali bez pobjednika s manjim brojem golova, jer, iako su imali identičnu gol-razliku kao i Hrvati, Velšani su imali i postignut pogodak više.



Tri boda bila su – imperativ

Hrvatskoj su protiv Ukrajine tri boda, stoga, bila – imperativ. U tunelu prije izlaska na travnjak prepunog Olimpijskog stadiona u Kijevu, na kojem je bilo nešto manje od 1000 hrvatskih navijača, lica Modrića, Subašića, Rakitića, Kramarića i ostalih bila su odlučna. Vatreni su znali kako nemaju pravo na kiks. Bila bi nacionalna katastrofa da ova sjajna generacija završi svoj zajednički put u Kijevu.

Jer da se Hrvatska kojim slučajem nije plasirala u dodatne kvalifikacije, pitanje je bi li neki stariji igrači, poput kapetana Modrića i dokapetana Ćorluke, za reprezentaciju nastupili na Euru 2020. godine. Modrić će tada imati 35 godina, Ćorluka 34…

Upravo je navedeno zabrinjavalo bivšeg hrvatskog izbornika Miroslava Ćiru Blaževića. “Trener svih trenera”, kako mu u narodu tepaju, vjerovao je kako će Hrvatska pobijediti Ukrajinu. Jer je jednostavno – morala.

Isto kao što je Ćiro sa svojim “sinovima” 1997. godine u dokvalifikacijama za SP u Francuskoj izbacio Ukrajince na istom mjestu kao sad Modrić i društvo. Pred 70.000 navijača na prepunom Olimpijskom stadionu. Vatreni su tada iz Zagreba u Kijev donijeli lijepih 2-0, ali ubojiti napadački tandem Ukrajinaca Rebrov – Ševčenko nije dopustio Ćiri Blaževiću miran san.

A kad je već u petoj minuti Ševčenko zabio za 1-0, atmosfera se usijala! Uslijedio je trenutak kojeg se Ukrajinci i danas nerado sjećaju – još jedan gol sadašnjeg izbornika Andrija Ševčenka, koji je poništen zbog vrlo sumnjivog zaleđa. U prvih 20 minuta lako je moglo biti 2-0…No, Alen Bokšić smirio je Ukrajince u 27. minuti golom za konačnih 1-1.

‘Uspomene me vraćaju u prošlost’

“Uspomene me vraćaju u prošlost. I nama je dobar rezultat bio imperativ. Isto kao i sinoć”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Miroslav Ćiro Blažević koji nam je, onako šaljivo u svojem tonu, na naše “Gledali ste sinoć utakmicu?”, kao iz topa ispalio:

“Ne, sine, ti si gledao”.

Dobri stari Ćiro uvijek je spreman na zafrkanciju…

“Ma, nema greške. Hrvatska je pokazala jednu klasu, Dalić se pokazao kao dobar izbornik, a Andrej Kramarić kao top golgeter. Znao sam da ćemo proći jer Vatreni igraju najbolje onda kad se to od njih i očekuje. Jako sam sretan zbog tih momaka. Cijela nacija slavi ovu bitnu pobjedu. Danas je uistinu divan dan. Znaš, sine moj, velika je ovo stvar za sve nas Hrvate. Evo baš gledam u kafiću, svi su sretni, sve je puno ljudi… Osmijesi su na licima… Nama takve stvari trebaju. Da ljudi budu sretni”, izjavio je Ćiro.

‘Sretan sam zbog takvog raspleta’

Odlučili smo nazvati drugog bivšeg hrvatskog izbornika Otta Barića koji nam je najavio utakmicu. Pitate se zašto? Naime, “Herr Otto”, čovjek koji je u trenerskom poslu od 1963. godine i koji je vodio i reprezentaciju Austrije dvije godine, kazao nam je “kako neki igrači dugo ne daju dovoljno za reprezentaciju”. Time “Herr Otto” nije otkrio toplu vodu. Rakitić već dugo u reprezentaciji ne igra na svojoj očekivanoj razini. Jučer je odigrao dobro, asistirao je i za pogodak. Bio je rastrčan, čuvao je leđa ofenzivnijem Modriću.

Nazvali smo Barića kako bi nam sad i prokomentirao tu lijepu “kijevsku noć”.

“Sretan sam zbog takvog raspleta. Jesam li vam rekao da ćemo pobijediti. Bolji smo od njih. No, unatoč tome, dojma sam kako smo odigrali neočekivano jako dobro. Vjerojatno tako razmišlja 80 posto hrvatske javnosti. Jer, ljudi nisu svjesni što znači istrčati na travnjak, pred 70.000 napaljenih navijača u Kijevu, u jednoj krunskoj, sudbonosnoj utakmici u kojoj ti protivnik samo s jednim golom može preokrenuti stvari, doći tamo gdje želi… Vidjelo se jako dobro kako je momčad bila dobro postavljena, a igrači su pokazali da mogu. To je pritisak, moment, tu se poznaju junaci”, kazao nam je Otto Barić i onda naglo “okrenuo ploču”.

“Evo, sad kad ovako pričamo. Kad malo razmišljam… Znate što me boli? Boli me to što se radi, uz neke male promjene, o istim nogometašima koji su sebe doveli u probleme i loše odigrali u prijašnjim susretima. Dakle, to su ti isti igrači… To me jako boli i smeta. Sad smo svi vidjeli kako možemo igrati dobro. A zašto ne igramo? E, to je neko drugo pitanje… Svaka čast Daliću, odlično je prodrmao momčad. Šok terapija pokazala se dobrom”, zaključio je Barić.