BIVŠI DOPREDSJEDNIK HNS-a ZA NET.HR: ‘Šukera može smijeniti samo politika, Vlada u tri dana može napraviti reda’

Dario Šimić sve se češće spominje kao protukandidat Davoru Šukeru na izborima za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Je li Šimić dobar izbor za čelnog čovjeka hrvatskog nogometa i kakvi su uopće izgledi da Šuker bude svrgnut? Odgovor nam je ponudio nekadašnji dopredsjednik HNS-a Ivan Brleković.

Šimić se već neko vrijeme spominje kao mogući kandidat za predsjednika HNS-a na redovnoj izbornoj Skupštini u travnju sljedeće godine. Sve ga više osoba iz nogometa, kritičara sadašnje vrhuške HNS-a, podržava u namjeri da se kandidira, ali među njima nije i Brleković. Iako ni sam ne misli ništa dobro o aktualnoj vladajućoj strukturi u hrvatskom nogometu, Šimića ipak ne vidi kao dobro rješenje.

‘Šimić najprije mora ispeći zanat’

“HNS je društvena institucija i složena organizacija i da bi mogao biti uspješan, na njegovom čelu mora biti čovjek koji je školovan i osposobljen za upravljanje složenim sustavima. Ja sam dobar prijatelj sa Šimićem, štoviše i teniski smo partneri, i baš iz poštovanja prema njemu i u želji da ne izgori, preporučio bih mu da se, ako je ikako moguće, uključi u rad HNS-a i da počne peći zanat. Ne možete ‘s neba pa u rebra’. HNS treba preuzeti čovjek koji je već sudjelovao u njegovom radu, koji duboko poznaje nogomet iznutra i koji je školovan jer voditi Savez nije isto što i zabijati golove ili natjeravati loptu, to su potpuno odvojene stvari koje jedna drugu isključuju. Kad bi HNS bio pravi, uključio bi u svoj rad sve bivše Vatrene i druge nogometaše koji imaju ambicije i počeo ih pripremati pa bi se nakon nekoliko godina vidjelo tko je od njih najpotentniji i najsposobniji da preuzme Savez”, rekao je Brleković za Net.hr.



“Šuker je bio genijalan nogometaš, ali ne treba ni govoriti da je funkcija predsjednika HNS-a za njega prezahtjevna i presložena, toliko da i bježi od nje. Čudi me da se mediji ne mogu pomaknuti dalje od nogometaša kad se govori o predsjedniku Saveza, to nema veze sa zdravom pameću. Jedini koji je po mome sudu, a govorim to za Šimićevo dobro, koliko-toliko ispekao zanat je Zvonimir Boban koji radi u FIFA-i i zna kako funkcioniraju veliki i složeni nogometni sustavi. Inače će se ovo svesti na ‘sjaši Kurta da uzjaši Murta’. Osim što je, naravno, Dario Šimić neusporedivo pozitivniji lik od Šukera, on je moralna vertikala među nogometašima”, dodao je Brleković.

‘Mogu se kandidirati samo dvojica, toga nema nigdje’

Bivši dopredsjednik HNS-a smatra da ne postoji nikakva šansa da se sazove izvanredna sjednica Skupštine i na njoj dođe do Šukerove smjene. Kao i ranije, ponovno je povukao paralelu sa Sjevernom Korejom.

“Propisi HNS-a su takvi, zahvaljujući inertnosti Ministarstva uprave i Državnog ureda za sport, da je teže smijeniti Šukera nego Kima Jong-una. Čitao sam ustav Sjeverne Koreje i tamo postoji mogućnost da Komunistička partija pokrene smjenu. A ovdje, da bi se pokrenula procedura sazivanja izvanredne Skupštine HNS-a, mora je pokrenuti natpolovična većina od 21 županijskog saveza i sve one prije toga moraju održati svoje skupštine koje sve moraju biti ‘lege artis’ i donijeti jednistvene odluke. U praksi je smjena neizvediva. To se jedino može dogoditi na izbornoj Skupštini, ali sužena je mogućnost kandidiranja. Mogu se, naime, kandidirati samo dva kandidata, a toga nema nigdje u Europi. Da biste se kandidirali, morate imati podršku najmanje osam županijskih saveza, a svaki savez smije podržati samo jednog kandidata. Dakle, ima mjesta samo za dvojicu. Žalosno je da nitko od onih koji vrše kontrolu nad usklađenosti propisa sa zakonom ne reagira na to”, poručio je Brleković.

Dodao je kako ni promjena statuta HNS-a kojom je, između ostaloga, broj skupštinara povećan s 49 na 59, a prvoligaški klubovi dobili po dva glasa, nije donijela nikakav pozitivan pomak.

“Tek sad su si aktualni čelnici HNS-a učvrstili pozicije. Govorio sam da je nakaradno i bizarno da se godinu i pol protive promjeni statuta, toliko im je trebalo da shvate da promjene zapravo idu njima u korist.”

‘Neće Mamić potjerati Šukera’

Nije Brleković uvjeren ni da bi neformalni vladar hrvatskog nogometa Zdravko Mamić mogao krenuti u rušenje Šukera i postavljanje neke druge lojalne osobe na čelo HNS-a.

“Ne vjerujem, mislim da su Mamić i Šuker previše toga zajedno prošli da bi ga Zdravko potjerao iz Saveza. Jedino ako se angažiraju politika i vlast može doći do promjene, inače je stanje zacementirano. Središnji državni ured za sport i Vlada imaju takve instrumente da mogu za tri dana napraviti reda.”

Za kraj je Brleković kratko prokomentirao i glasine da HNS namjerava odustati od izgradnje nogometnog centra na Sveticama.

“Od početka sam bio sto posto uvjeren da od Svetica neće biti ništa. Ali kad to čovjek kaže, onda vas agitprop HNS-a počne ismijavati. Bilo je jasno da od toga neće biti ništa”, zaključio je Brleković.