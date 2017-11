BIVŠI DOPREDSJEDNIK HNS-a ZA NET.HR: ‘Šuker će pobijediti iako je omražen u narodu. No, njegovi su dani odbrojani’

Utrka za prvog čovjeka Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) ozbiljno se zahuktala posljednjih dana. Dario Šimić se rastrčao Hrvatskom u pokušaju da skupi dovoljnu podršku županijskih saveza kako bi uopće mogao postati službeni kandidat na izbornoj skupštini, dok je Davor Šuker puno mirniji jer očito računa da neće imati nikakvih problema s prikupljanjem potpisa. Može li 22. prosinca doći do promjene na vrhu HNS-a, pitali smo nekadašnjeg dopredsjednika te organizacije Ivana Brlekovića.

Svatko tko se želi kandidirati za prvog čovjeka HNS-a mora skupiti podršku čak devet županijskih saveza, točnije jedan ga mora službeno nominirati, a još osam mu dati potpise potpore. A kako jedan županijski savez smije podržati samo jednu osobu, posve je jasno da na izbornoj skupštini možemo imati najviše dva kandidata za predsjednika. Dario Šimić je tu u daleko nepovoljnijem položaju jer u brojnim županijskim savezima sjede ljudi od povjerenja neformalnog vladara hrvatskog nogometa Zdravka Mamića i njegova kandidata Davora Šukera.

KOGA PODRŽAVA MIŠKOVIĆ? Iz Rijeke objasnili svoj stav uoči velike bitke između Šukera i Šimića

‘Šuker sada nudi samo mrvice’

“Drago mi je da se Dario kandidirao i njegova kandidatura, kao i angažman njegovih kolega i bivših suigrača suigurno predstavljaju pozitivnu promjenu i osvježenje. Međutim, jako sam skeptičan i bojim se da Dario neće uspjeti postati službeni kandidat zbog poznatih okolnosti. Volio bih da bude drugačije, ali bojim se da neće skupiti potrebnih devet potpisa da bi uopće mogao biti kandidat na izbornoj skupštini. Što se tiče Marijana Kustića, mislim da nije ni bio ozbiljan kandidat, već više pokušaj da se u startu možda demoralizira Šimića ili nekog trećeg tko je imao namjere krenuti u kampanju. Mislim da će, unatoč sve većem nezadovoljstvu njegovim radom, ne samo u narodu i među navijačima, već i u samoj nogometnoj organizaciji, Šuker pobijediti na izbornoj skupštini, ali uvjeren sam da taj mandat neće iznijeti do kraja, njemu su dani odbrojani”, rekao je Brleković za Net.hr.



Šuker posljednih dana obećava novac gradovima, klubovima i županijskim savezima. To mu je u konačnici donijelo podršku NS-a Šibensko-kninske županije kojem je obećao 100.000 eura u četiri godine.

“Nije to razbacivanje novca, to su mrvice od od onoga što su županijski savezi i klubovi odavno trebali dobiti da je bilo pravde i poštenja u radu HNS-a. Zbog takvih stvari ja i odgovaram na sudu. Dobronamjero sam ukazivao prije tri ili četiri godine na te stvari, a sad odjednom svi sve znaju i tome su čude. A ja sam očito bio pijetao koji je prerano zakukurikao i valjda sam trebao završiti u loncu. Što je 100.000 eura za NS Šibensko-kninske županije, pogotovo u odnosu na podatak da je HNS u pet godina pod Šukerom uprihodio 700 milijuna kuna, a da ništa nije napravljeno. Gdje je taj novac? Ovo što se sada nudi su samo mrvice kojima se nastoje kupiti glasovi. Ponavljam, sad se svi čude tome, ali i naknadna pamet dobro dođe”, ističe Brleković.

ŠIMIĆ U OSIJEKU, ŠUKER SE NIJE POJAVIO U RODNOM GRADU: ‘Aktivirao se, posljednjih pet godina ga nije bilo’

‘Mamić i ovaj put odlučuje o svemu’

Veliku bi ulogu u predstojećim izborima mogao odigrati predsjednik Rijeke Damir Mišković koji ima značajan utjecaj u nogometnim krugovima Istre i Kvarnera. No, Mišković se još uvijek nije javno opredijelio ni za jednog kandidata.

“Svaki županijski savez, a nema spora da je Mišković osoba broj jedan u Primorsko-goranskoj županiji, može imati znatan utjecaj pri izboru predsjednika. Ako vam jedan ne da podršku, pa drugi, pa treći, ne možete uopće biti kandidat. Bizarno je da je lakše biti kandidat za predsjednika države, nego za predsjednika HNS-a. Te odredbe u statutu su preživjele, a trebalo ih je promijenitia ako želimo barem trunku demokracije u rad HNS-a. Glas Miškovićevog saveza, plus njegova dva glasa u Skupštini ispred NK Rijeke, pa njegovi dobri odnosi sa sudjedima, Ličko-senjskim i Istarskim savezom, daju mu veliku težinu. Koliko je važan potvrđuje i informacija da se Mišković ovih dana sastao sa Zdravkom Mamićem koji i ovaj put, htio to netko priznati ili ne, odlučuje o svemu. A mogu si zamisliti u kakvoj je Mamić situaciji, znam njegov psihološki profil. Nije mu baš jednostavno, bio je u dilemama, ali je presjekao kad se odlučio na motivacijski govor prije nedavne sjednice Izvršnog odbora HNS-a. Svjestan je koliko je Šuker omražen, ne samo među klubovima i navijačima, nego i običnim ljudima u Hrvatskoj. Svjestan je i da bi mu mnogi oprostili neke njegove nestašluke, nepodopštine, gijehe i krive poteze kad bi se odrekao Šukera i okrenuo mu palac dolje, ali očito je odlučio da situacija do daljnjega ostane kakva jest. Ali sto posto sam uvjeren da Šuker novi mandat neće odraditi do kraja”, dodao je Brleković.

‘Skupština ZNS-a kao ogledalo’

Za kraj se osvrnuo i na burnu sjednicu skupštine Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) koji je na koncu istaknuo Šukera kao svog kandidata za predsjednika HNS-a.

“Događaji na skupštini ZNS-a su prekrasna slika i ogledalo stanja u nogometu. Čak i u Šukerovoj bazi, njegovom matičnom savezu, postoji ogromno nezadovoljstvo njime i kad bi to bili slobodni, demokratski, neposredni izbori, kad se ne bi znalo tko za koga glasa, onda on vjerojatno ne bi prošao ni u ZNS-u. Indikativno je da trećina članova ZNS-a uopće nije sudjelovala na izborima. Oni koji su došli većinom su dali glas Šukeru uz nekolicinu koja je tamo javno izrazila nezdovoljstvo njegovim dosadašnjim radom i koja mu nije dala potporu, na čelu s prvoligašem Rudešom”, zaključio je Brleković.