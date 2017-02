Je li došao kraj Davora Šukera na čelu Hrvatskog nogometnog saveza? Nekadašnja devetka Vatrenih od 2012. je na čelu krovne hrvatske nogometne udruge, za mnoge, doduše, samo kao produžena ruka neformalnog vladara Zdravka Mamića. No, neovisno o tome kolika bila njegova stvarna moć, ako je vjerovati glasinama – uskoro bi mogao ostati bez nje.

Otkako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potkraj prošle godine pozvala na dosljednu primjenu Zakona o sportu te depolitizaciju nogometa, krenula su nagađanja o Šukerovu odlasku. Takve su se priče intenzivirale posljednjih dana pa su medijskim prostorom počela kružiti i imena mogućih Šukerovih nasljednika – od nekadašnjeg predsjednika Branka Mikše preko Ante Vučemilovića Šimunovića do Saše Pavličića Bekića.

‘Dugačak je put od želje do realizacije’

Nekadašnji dopredsjednik HNS-a Ivan Brleković, žestoki kritičar aktualnog vodstva Saveza, baš i nije uvjeren da bi Šuker mogao biti smijenjen. Dopušta tek mogućnost da bi se bivši napadač sam mogao povući pod pritiskom politike.

“Nisu te glasine krenule iz čista mira, ali dugačak je put od nečije želje za promjenama pa do realizacije. Statut HNS-a i Poslovnik o radu Skupštine su tako sročeni da je praktički nemoguće smijeniti predsjednika. Da bi uopće došlo do toga, najmanje 12 županijskih nogometnih saveza mora pokrenuti inicijativu. Nakon toga se moraju sazvati sjednice svih tih županijskih skupština i sve mora biti besprijekorno organizirano, s kvorumom, zapisnikom javnog bilježnika itd. Kad bi se sve to ispunilo, tek onda ide inicijativa prema HNS-u, predsjednik ima 30 dana da sazove Skupštinu koja se nakon toga mora održati u roku od 60 dana. To vam je kao u Sjevernoj Koreji gdje je Kima Jong-una praktički nemoguće smijeniti. Na papiru jest, ali u stvarnosti ne”, rekao je Brleković za Net.hr.

‘Vlada anarhija, a država ne reagira’

Postoji ipak još jedan način za smjenu čelnog čovjeka HNS-a.

“Drugi način je da smjenu pokrene Izvršni odbor, ali to su ljudi koji sjede s predsjednikom i padaju zajedno s njim, tako da je teško vjerovati da bi sami sebe rušili. Možda ću vas iznenaditi, ali ja im uopće ne zamjeram. Oni su si tako posložili stvari jer su Ministarstvo uprave i Središnji državni ured za sport potpuno autistični. Ako neće država reagirati, što onda? Nitko nije pokrenuo pitanje Statuta HNS-a koji se kosi s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja ljudima daje pravo udruživanja prema vlastitim afinitetima. HNS je, dakle, udruga, nitko vas ne tjera da budete njen član, ali u udruzi većina ima pravo odlučivanja, a ovdje je to po Statutu nemoguće. Teoretski je moguće, ali u praksi ne.”

Upravo državu Brleković smatra glavnim krivcem za trenutačno stanje u hrvatskom nogometu.

“Država nije pokazala nimalo volje da počne provoditi izmjene Zakona o sportu koji je samo mrtvo slovo na papiru. Vlada anarhija… Iz kojeg razloga država ne reagira, ne znam, mogu samo pretpostaviti. Zakonom je propisan novi ustroj HNS-a, a krajnji je rok za primjenu bila veljača prošle godine, no ništa se nije dogodilo. I nitko nije reagirao, čak ni ovaj novi Središnji državni ured za sport s Janicom Kostelić na čelu. Dok se god država bude tako ponašala, Šuker će biti predsjednik”, tumači Brleković.

‘Marić idealan kandidat’

Poznati pravnik kojeg je, inače, Šuker tužio za klevetu, smatra da postoji mala mogućnost da se aktualni predsjednik sam povuče.

“Teško je pretpostaviti što bi se trebalo dogoditi da on sam odstupi. Možda su to lokalni izbori koji se približavaju. Njegov bi odlazak bio najviše u interesu Mosta koji je obećao Dalmaciji promjene u HNS-u. Ali i HDZ tu ima svoj interes jer pretendira na gradonačelničko mjesto u Splitu i zato mu je stalo do drukčijih odnosa u nogometu. Dakle, jedino što bi eventualno moglo presuditi vodstvu HNS-a su političke okolnosti. Ako ćemo gledati samo ključne akte saveza, onda je smjena teoretski moguća, ali praktično ne.”

Za kraj je Brleković otkrio i kako bi za njega idealan Šukerov nasljednik bio Goran Marić, aktualni ministar državne imovine.

“Kad bi se mene pitalo, bio bih za Gorana Marića. Od mladih je dana u nogometu, bio je poznati sudac i Oko sokolovo dok ga nisu potjerali, vjerojatno jer je nagazio nekoga iznutra. Ne bih na čelu HNS-a želio nijednog nogometaša jer je, s iznimkom Zvonimira Bobana koji je sada u FIFA-i, praksa pokazala da su to za njih presloženi zahtjevi. Dok neki uče, nogometaši treniraju i nisu osposobljeni za ovakve funkcije”, zaključio je Brleković.