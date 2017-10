BIVŠI DOPREDSJEDNIK HNS-a ZA NET.HR: ‘Dalićeva izjava me frapirala, a prema Prosinečkom je napravljena velika nepravda’

Prilično čudnu situaciju u kojoj je Zlatko Dalić bez ugovora vodio hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Ukrajine, a do danas još uvijek nije službeno potvrđeno da će ostati izbornik, prokomentirao je bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković.

Nakon remija protiv Finske (1-1) u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo HNS je smijenio Antu Čačića i na njegovo mjesto doveo Dalića. On je vodio Vatrene u odlučujućoj utakmici u Ukrajini te izborio pobjedu 2-0 i plasman u dodatne kvalifikacije. Nakon dvoboja u Kijevu je, međutim, iznenadio javnost izjavom da je on odradio svoj posao i da nije siguran hoće li voditi reprezentaciju u doigravanju za SP.

‘Očito čelnici HNS-a imaju nekog svog kandidata’

Ulje na vatru je dolio i bivši izbornik Igor Štimac koji je sasuo paljbu po HNS-u jer nije dao Daliću ugovor i prije utakmice protiv Ukrajine.

“Kod nas je uobičajeno da bude neuobičajeno. Ali nije problem u tome što Dalić nema ugovor. Ugovor nije salveta i treba dosta stvari izbalansirati, utvrditi prava i obveze obje strane, tako da čak i razumijem što nije potpisan. Ali me strahovito iznenadila i frapirala Dalićeva izjava poslije utakmice u Ukrajini kada je rekao da je on svoje odradio. Znači da je imao informacije da nije sigurno da će voditi utakmice u dodatnim kvalifikacijama. To je iznenađujuće, očigledno je da oni koji odlučuju o životu i smrti u hrvatskom nogometu imaju nekakve druge želje i afinitete i nekog svog kandidata, a to nije korektno prema Daliću”, rekao je Brleković za Net.hr.

‘Prosinečki može ujediniti hrvatski nogomet’

Ipak, smatra da je još veća nepravda napravljena prema jednom drugom čovjeku.

“Mislim da je velika nepravda napravljana prema Robertu Prosinečkom. Kada bi bilo reda i poretka u HNS-u, uopće ne bi bilo dvojbe oko toga da Prosinečki zaslužuje priliku da bude izbornik. On je možda i najveći igrač u hrvatskoj povijesti, narodni je čovjek, nimalo bahat i prepotentan i ima karizmu da opet ujedini hrvatski nogomet i narod, da budu jedan duh i tijelo”, dodao je Brleković.