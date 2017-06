BIVŠI DINAMOVAC NE SRAMI SE PRIZNATI: Volio bih igrati protiv Dinama, ali…

Da je Nenad Bjelica napravio odličan posao pozvavši ga da se priključi sastavu Lecha iz Poznanja dokazao je Mario Šitum pogodivši dvaput mrežu protiv Pelistera u 4-0 pobjedi za klub u kojem igra na posudbi. Riječ je o utakmici prve kvalifikacijske runde za Europsku ligu u kojoj je poljski klub bio domaćin.

“Ma strašno, ovo mi je trebalo u karijeri. Čim sam prije utakmice izašao na teren i vidio taj ambijent, odmah sam se počeo smijati. I prije sam znao zabijati glavom, ali nisam nikada na jednoj utakmici tako zabio dva gola. Što da kažem, presretan sam. Lijep je osjećaj na debiju zabiti dva gola, to je najbolje što mi se moglo dogoditi. I još smo upisali lijepu pobjedu (4:0), praktički osigurali plasman u 2. pretkolo Europske lige. OK, u nogometu je sve moguće, ali sada imamo veliku prednost uoči uzvrata”, prokomentirao je za nogometni portal Goal hrvatski krilni nogometaš dodavši da to nije bio njegov maksimum:

KONIEC MECZU! Kolejorz wygrywa z @fkpelister 4:0 po bramkach @NickiBille14, Radka Majewskiego oraz dwóch Mario Situma. BRAWO KOLEJORZ! 💪 pic.twitter.com/clx38JRuVE — Lech Poznań (@lechpoznan) June 29, 2017

‘Mogu i bolje’

“Svi me sada hvale, svi su oduševljeni, ali ja znam da mogu još bolje. I da, nisam prezadovoljan svojom igrom. Sve je super, ta dva gola, ali u nekim sam situacijama morao reagirati bolje. No, bit će prilika i utakmica, sezona praktički još nije ni krenula. Jedva čekam sljedeće dvoboje.”



Šitum je utakmicu odigrao na poziciji lijevog krila za klub koji ne skriva ambicije.

“To je moja omiljena pozicija; opet driblam, pucam, zabijam i uživam. Rekao bih, opet dišem punim plućima. Lech uvijek želi biti pri vrhu, osvajati trofeje. Ali, ove nam je sezone važno i da se plasiramo u Europsku ligu. I onda kreće borba na tri fronta. Imamo dosta širok igrački kadar, još će neki igrači doći, siguran sam kako će šef to sve odlično posložiti. Lech je zdrav klub koji živi od prodaje igrača, svi su svjesni da se cijena igračima diže ulaskom u Europu. Evo, Lech je nedavno prodao igrače u Southampton, Sampdoriju, Dinamo Kijev, sve za ozbiljne milijunske iznose.”

‘Protiv Dinama najbolje u skupini’

Upitan o mogućem ogledu protiv Dinama, Šitum je za kraj poručio:

“To ne bih volio, barem ne prije skupina. Dinamo je moj klub, modrima uvijek želim sve najbolje, među nama nema nikakve zle krvi. I ne bi mi bilo drago da nas izbace, da zbog njih ne igramo grupnu fazu. Najbolje da se nađemo u skupini, svi bi bili sretni. Vratio bih se u Maksimir, ponovo vidio brojne prijatelje, e to bi bilo savršeno. A to bi značilo da smo i mi i Dinamo već napravili dobar posao.”