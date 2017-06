BIT ĆE TO REKORDNO LJETO: Transferi hrvatskih nogometaša mogli bi biti vrijedni i 130 milijuna eura

Mnogi igrači hrvatske nogometne reprezentacije mogli bi u ljetnim mjesecima prijelaznog roka promijeniti adrese u transferima koji bi trebali biti i rekordni kada su Vatreni u pitanju. Sukus je to misli poznatog hrvatskog menadžera Marka Naletića koje donosi Gol.hr.

Procjena je izvora da bi hrvatski igrači u ovom prijelaznom roku mogli promijeniti klubove u transferima čija će vrijednost biti između 100 i 130 milijuna eura, a najskuplji bi trebao biti onaj Ivana Perišića iz Intera u (vjerojatno, premda se spominju i Chelsea i PSG) Manchester United.

Pada li rekord?

Nikola Kalinić sljedeći je u nizu Vatrenih koji bi od sljedeće sezone na sebi trebao imati novi dres. Odlazak iz Fiorentine najavljuje se već neko vrijeme, vjerojatno u smjeru Milana (no zainteresiran je i Napoli), dok će i njegov klupski i reprezentativni suigrač Milan Badelj gotovo sigurno u novi klub.





Sreću bi na novom odredištu mogao potražiti i Interov Marcelo Brozović koji se spominje u kontekstu prelaska u Everton, a valja podsjetiti i da je Domagoj Vida iz kijevskog Dinama već potvrdio prelazak u Bešiktaš.

“Ovaj prijelazni rok će biti rekordan u smislu jednog individualnog transfera koji bi mogao biti Ivan Perišić, a kada pričamo o kvantiteti, imamo jako puno fenomenalnih igrača koji će izaći na tržište. U tom smislu bi mogao biti do sad možda i nezabilježen, ali vidjet ćemo, pokazat će vrijeme”, kazuje Naletilić koji i potvrđuje da bi Perišićev transfer mogao biti vrijedan između 50 i 60 milijuna eura.

Perišić među 5 najboljih krila

“Doista je tako. On je naš, pa to se tako izvana ne čini, ali on je realno među 5 najboljih krila na svijetu. I to je činjenica.”

Adrese bi mogli promijeniti i Duje Čop i Ivan Santini, ali i Mario Pašalić za kog Naletilić kaže:

“Ne mogu još definirano još ništa reći. Pregovaram i s Milanom u vezi ostanka i pregovaram s dosta bundesligaških klubova. On ima jako velik interes u Europi, on je ’95 godište, a iza sebe već ima značajnu biografiju. I bit će jedan od značajnijih veznih igrača u Europi, sigurno.”