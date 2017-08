BILIĆ UZRUJAN I BIJESAN NA IGRAČA: ‘Ne možeš raditi takve stvari. Nevjerojatno sam ljutit’

Tri utakmice zabrane igranje dobio je Marko Arnautović, igrač koji je u rekordno visokom transferu za klub stigao u ljetnim mjesecima, pa će hrvatski trener West Hama Slaven Bilić morati neko vrijeme kombinirati kako sastaviti momčad bez njega. I to mu nije nimalo drago.

Naoko bez razloga austrijski je reprezentativac laktom u lice tijekom utakmice 2. kola Premier lige udario igrača Southamptona, a, premda je prošlo već nekoliko dana od tog incidenta, Bilić je i dalje ljutit. Razumljivo, budući da ‘živi’ od rezultata a na bodovnom kontu strši nula.

BILIĆ U NEVJERICI: Pogledajte kako je najskuplji igrač West Hama napravio glupost i ostavio momčad na cjedilu

“Ne možeš raditi takve stvari. Nevjerojatno sam ljutit – možete to osjetiti, ali to je sada prošlost. Neće toga biti više. Niti s njegove strane, niti od bilo koga drugoga. Siguran sam da je poruka koju sam poslao shvaćena. Igrači znaju da ne smiju razočarati svoju momčad. Tko god napravi ovakvo nešto, naravno da će biti kažnjen”, prenosi Goal Bilićeve riječi koji nastavlja:



“Bio je i ljutit na sebe, a još uvijek je. Žao mu je, ali to više ne može raditi. Porazgovarali smo. Rekao je da mu je žao tri ili četiri puta – na društvenim mrežama, ispred cijele momčad, u busu, svlačionici, svugdje. Rekao sam ‘Lijepo je to od tebe’. Naravno da je, ali ne smiješ to više raditi i to je to.”

Arnautović propušta utakmicu engleskog Liga kupa, odnosno gostovanje kod četvrtoligaša Cheltenhama, odnosno prvenstvene utakmice protiv Newcastlea i Huddersfielda.