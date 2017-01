BILIĆ SE RASPRIČAO O POJAČANJIMA: Uz poznatog napadača, West Ham golgetera našao u drugoj ligi, ali…

West Hamov menadžer Slaven Bilić biranim je riječima opisao igru Sunderlandova napadača Jermaina Defoea i potvrdio da se divi igrama koje pruža Brentfordov Scott Hogan, piše Sky Sports.

Isti izvor javlja da su oba spomenuta igrača i lovine Bilićeva kluba u zimskom prijelaznom roku, ali i da je Sunderland, koji se nalazi u zoni ispadanja iz Premier lige, odbio ponuđenih šest milijuna funti za svog igrača. Hogan je, pak, najbolji strijelac drugoligaškog Brentforda ove sezone, no ponuda od deset milijuna funti nije odobrovoljila čelne ljude tog kluba da ga prepuste West Hamu.

“Nećemo govoriti o igračima koji u ovom trenutku nisu naši. Vodstvo kluba naporno radi na dovođenju nekih igrača koji bi ojačali pozicije na kojima trebamo pojačanja. No, nemam namjere javno govoriti o imenima”, kazao je Bilić no i produljio misao o Defoeu i Hoganu.

O Sunderlandovom nogometašu tako je rekao:



“Već sam rekao da on radi ono što je u nogometu najvažnije – postiže golove. Radio je to i u prošloj sezoni i vjerojatno je glavni razlog što Sunderland i dalje ima prvoligaški status. Radi to i ove sezone, ali i stvara prilike koje pretvara u golove.”

Za 24-godišnjeg Hogana, strijelca 14 golova u 26 ovosezonskih nastupa, Bilić je kazao:

“Scott je dobar igrač. Gledao sam ga nekoliko puta. I on zabija golove, brz je i dobar u završnicama akcija.”

Iz njegova su kluba poručili da ga nisu spremni izgubiti, ali i ostavili otvorenu mogućnost za takvo što u slučaju zadovoljavajuće ponude. S druge strane, nikakve šanse da za West Ham ponovno zaigra nema Simone Zaza, potvrdio je Bilić.